Osimhen alla Juventus, sta succedendo di tutto: Giuntoli non ha altra scelta

Emergono nuove clamorose indiscrezioni in merito ad uno degli affari più discussi delle scorse ore tra i corridoi della Continassa

La Juventus di mister Motta è senza dubbio alcuno una creatura affascinante, la cui adolescenza tecnico-tattica sembrerebbe consumarsi con una certa rapidità, in vista di quella tanto agognata maturità calcistica che permetterebbe all’ex tecnico del Bologna di aspirare realmente alla vetta della classifica.

Tuttavia, al netto dei necessari affinamenti tattici che Motta dovrà impartire al proprio organico – in particolare sul piano offensivo, dato che la Vecchia Signora è attualmente tra le big che insacca meno palloni all’interno della rete -, vi è anche un tema di calciomercato da consumare sui tavoli della Continassa.

L’altisonante rivoluzione compiuta da Cristiano Giuntoli non è di certo passata inosservata agli occhi della tifoseria bianconera (attualmente incantata in particolare dalle folgoranti qualità offensive di Francisco Conceição e dalla consistenza fisica di Khéphren Thuram), tuttavia sembrerebbero esserci ancora una serie di temi da affrontare… uno su tutti la clamorosa assenza di un vice Vlahovic. La partenza di Moise Kean e l’infortunio di Arkadius Milik costringerà Giuntoli a fare nuovamente appello al portafoglio della Vecchia Signora.

Juventus-Osimhen: non è utopia

Oltre all’ormai inflazionato nome di Jonathan David – attualmente tallonato dal Barcellona -, pare che nelle ultime ore il profilo di Victor Osimhen si sia avvicinato all’orbita della Juventus. Sarebbe stato Luca Cavallero – giornalista di football-magazine intervenuto a “1 Football Club” – ad aver ipotizzato con una certa convinzione l’affare Osimhen-Juventus: “In questo momento può succedere tutto, e Giuntoli conosce molto bene l’attaccante ed il suo entourage. Acquisti in chiave definitiva verranno fatti la prossima estate, a gennaio si prenderà qualche prestito”.

In questo momento le prestazioni del numero 9 bianconero sembrerebbero non bastare a concretizzare una fase offensiva in debito di reti (i numerosi pareggi per 0-0 lo testimoniano con evidenza) e Osimhen, attualmente confinato in Turchia al Galatasary, potrebbe risultare un candidato ideale per fornire nuovo carburante alla fase offensiva bianconera.

Alcune delle principali perplessità in merito al connubio Vlahovic-Motta sono derivanti dalle plateali differenze tra il centravanti serbo e l’ex bomber del Bologna, sensibilmente più propenso a legare il gioco durante la fase di impostazione.

Cavallero ha concluso: “Anche Vlahovic entra bene nel gioco di Motta, perché gioca molto per la squadra. Indipendentemente da ciò, il mister lo reputa anche un uomo spogliatoio ed un esempio positivo. Osimhen-Juve è una pista interessante”. Nel caso in cui Giuntoli decidesse realmente di portare l’ex bomber del Napoli a Torino, la prima finestra utile sarebbe quella estiva, poiché la Juve ha esaurito gli slot per gli extracomunitari.