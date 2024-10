Rescissione choc dopo l’esonero: Mancini avvisato

Arriva una rescissione davvero improvvisa dopo l’esonero e il tutto combacia con un contatto diretto con Roberto Mancini: doppio colpo di scena

Si intensificano le voci di un clamoroso ribaltone che vede come protagonista l’ex ct della Nazionale, fresco dell’addio dall’Arabia Saudita. Le manovre per rivederlo in Italia sono già cominciate e non è escluso un immediato accordo.

La situazione in casa Roma è sempre più incandescente. La vittoria contro la Dynamo Kiev ha convinto solo sul piano del risultato, mentre molti più dubbi sono rimasti per quanto concerne la prestazione pura. Il gioco non decolla e le dichiarazioni di Juric fanno il paio con la prova della squadra. Pochissimi i gol realizzati e troppa difficoltà nel creare occasioni, molte delle quali poi vanificate malamente. La fiducia sull’ex tecnico del Torino sta via via scemando e adesso non sono esclusi clamorosi colpi di scena.

A Firenze ci si gioca praticamente tutto, con un unico risultato a disposizione. Espugnare il Franchi non sarà per niente facile, soprattutto perché la squadra di Palladino sembra aver preso davvero un bell’abbrivio dopo un inizio difficile. Qualora le cose dovessero precipitare il futuro di Juric è già scritto. L’esonero è dietro l’angolo e a quanto risulta alla nostra redazione non è da escludere che il nome del futuro tecnico sia già sul taccuino dei Friedkin.

La rescissione di De Rossi è sempre più vicina: un risparmio da investire su Mancini

Come riportato nei giorni scorsi dall’AdnKronos, l’idea della proprietà americana era quella di annunciare in breve giro di posta sia il nuovo CEO, che un nuovo allenatore. L’agenzia di stampa aveva ipotizzato il ritorno di Daniele De Rossi, mentre sembra proprio che il nome sul quale si sta lavorando è quello di Roberto Mancini. L’ex ct dell’Arabia Saudita si è liberato ufficialmente in queste ore dal ruolo ricoperto negli ultimi 14 mesi ed è pronto a mettersi in discussione.

Nonostante sia stato un giocatore e un allenatore della Lazio, non avrebbe problemi a sbarcare dall’altra parte del Tevere, con la voglia di ricostruire un progetto importante anche in un club. I primi contatti con Mancini sono già andati in scena e c’è una sostanziale apertura da parte del tecnico di Jesi. Per liberare il costo dell’ingaggio i Friedkin vorrebbero arrivare alla rescissione del contratto di Daniele De Rossi e anche sotto questo punto di vista i contatti sono già stati avviati. Se al Franchi arrivasse una sconfitta il puzzle della rivoluzione sarebbe completato in un attimo.