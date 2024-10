Affare improvviso con il Milan: Friedkin ‘incassa’ e rilancia

Sui Friedkin, al netto della contestazione dei tifosi della Roma, ci sono delle importanti notizie di calciomercato che riguardano anche il Milan.

La Roma, dopo aver battuto la Dinamo Kiev in Europa League giovedì scorso, sta preparando ora una gara di campionato molto delicata. Domani sera, infatti, i giallorossi saranno di scena all’Artemio Franchi per sfidare la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Dopo il ko subito contro l’Inter, di fatto, la Roma di Ivan Juric è scivolata in classifica. Il team capitolino, infatti, è ora decimo in classifica con sei punti di svantaggio sull’Udinese quarta che, però, ha una gara in più.

La sfida dell’Artemio Franchi, quindi, è un esame molto tosto per la Roma di Ivan Juric, anche se comunque dovrà fare di tutto per cercare di ottenere un successo che potrebbe fondamentale per il prosieguo dell’intera stagione. Ma prima della sfida contro la Fiorentina bisogna segnalare alcuni aggiornamenti che riguardano i Friedkin.

Calciomercato, l’Everton dei Friedkin è tra le pretendenti di Chukwueze del Milan: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘caughtoffside.com’, infatti, l’Everton (club di cui i dirigenti statunitensi hanno appena acquisito le azioni di maggioranza) è tra i club pretendenti di Samuel Chukwueze del Milan. Oltre ai ‘Toffees’, quindi, ci sono diverse squadre della Premier League sul calciatore rossonero: dal Fulham, passando per Wolverhampton ed Aston Villa, al Tottenham.

Tuttavia, l’Everton non è la squadra favorita per prendere Samuel Chukwueze dal Milan. Tra tutte queste squadre, infatti, è sicuramente l’Aston Villa in pole position, visto che il calciatore nigeriano ha già avuto Unai Emery come tecnico ai tempi del Villarreal. I Friedkin, vista la forte concorrenza per l’ala rossonera, potrebbe virare su altri obiettivi, visto che ha la necessità di prendere un esterno per i ‘Toffees’.