Probabili formazioni Fiorentina-Roma, Juric ne cambia cinque

Probabili formazioni Fiorentina-Roma, ecco le possibili decisioni di Palladino e Juric per un match delicato e dal sapore europeo.

La Roma si avvicina al confronto con la Fiorentina in un clima di difficoltà che, ormai da quasi inizio campionato, pare continuare a contraddistinguere il momento giallorosso. Durante la conferenza stampa di ieri, Ivan Juric ha affrontato temi delicati, soffermandosi sul recupero di alcuni giocatori e sulla situazione di Hummels, giustificando come scelta tecnica la decisione di non concedergli spazio fino a questo momento e, nello specifico, nella gara di giovedì.

Il mister ha chiarito che, nonostante le difficoltà, la squadra è determinata a ottenere risultati: la cura che ci si attendeva dall’ex Torino è stata fin qui meno efficace del previsto, con una Roma reduce da prestazioni altalenanti e chiamata necessariamente a risalire in classifica per avvicinarsi alle nobili posizioni pretese dai Friedkin dopo un calciomercato che ha portato ad un esborso complessivo ben superiore ai 100 milioni di euro.

Fiorentina-Roma, le possibili scelte di Palladino e Juric per una sfida ‘europea’

La Fiorentina, dal proprio canto, si prepara a ospitare i giallorossi con altrettanta determinazione, dopo aver vinto in modo convincente e rotondo l’ultima gara di Serie A con il Lecce e quella in Conference League con il St. Gallen.

I recenti risultati delle due squadre rendono la partita particolarmente significativa: la Roma ha ottenuto solo una vittoria nelle ultime gare, mentre la Fiorentina è in cerca di continuità, consapevole di trovarsi di fronte una squadra che, questa sera, avrà forse un solo risultato a disposizione per cercare di archiviare seriamente il momentaccio fin qui vissuto.

Il match, insomma, rappresenta un banco di prova sia per Juric sia per Palladino, con la pressione che si fa sentire su entrambi i fronti, accomunati da un anelito europeo per il quale, però, la Roma sta partendo con ben più ampio ritardo. In attesa delle sentenze dal campo, intanto, queste le possibili scelte dei due allenatori. Non ancora sciolto definitivamente il dubbio Kean.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.