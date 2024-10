Dalla Roma alla Juve: saluta i Friedkin a fine stagione

Emergono novità in merito alla frenetica ricerca di un centravantindi livello che possa permettere ad Artem Dovbyk di riposare durante l’anno

Se l’esperienza di Ivan Juric sulla panchina della Roma era iniziata sotto una luce non particolarmente favorevole – anche e soprattutto a causa del controverso esonero di Daniele De Rossi, la clamorosa debacle con la Fiorentina sembra aver definitivamente annullato qualsivoglia sentimento di fiducia da parte della tifoseria, attualmente piuttosto compatta nelle reprimende rivolte a Juric.

Le perplessità più prepotenti manifestate dalla tifoseria riguardano sia l’approccio tattico – secondo alcuni tifosi i giallorossi sarebbero sin troppo sbilanciati in avanti, il che avrebbe permesso agli uomini di Palladino di penetrare con sorprendente facilità nella difesa giallorossa -, che quello relativo ai cambi e le preferenze di mister Juric, il quale, sempre secondo le lamentele riversate sui social dal popolo giallorosso, appare sin troppo influenzato da alcuni malsani equilibri in termini di gerarchie (il costante utilizzo di Pellegrini, Cristante e Mancini ha spazientito svariati sostenitori capitolini).

Le colpe, tuttavia, sembrerebbero essere state distribuite anche tra i vertici della società capitolina, a cui i tifosi recriminano un calciomercato estivo tanto altisonante quanto incompleto. A prescindere dalle polemiche sulla qualità o meno degli elementi sbarcati a Trigoria nel corso dell’estate, vi sono alcune zone del campo che, nonostante gli oltre 100 milioni di euro sborsati, appaiono ancora sfornite. Parliamo in particolare del quinto di destra e del vice Dovbyk.

Beto si allonatana da Roma: vuole essere protagonista

La presenza di Eldor Shomurodov non può certamente bastare a colmare la necessità di un vice Dovbyk di pregio, che possa far rifiatare il bomber ucraino nel corso della stagione. Sinora l’impiego senza soluzione di continuità del numero 11 giallorosso è stato dato sostanzialmente per scontato, ma pensare ad un Dovbyk sempre in campo è pura fantascienza. Ai ritmi odierni occorrerà concedere anche all’ex Girona del meritato riposo e, in tal senso, i vertici stanno osservando con attenzione i possibili profili da mirare nel corso del mercato invernale.

La figura di Beto, attuale calciatore di proprietà dell’Everton, è stata più volte accostata alla Roma, ma, secondo le ultime notizie trapelate dall’Inghilterra, pare che un trasferimento della città eterna sia meno probabile del previsto. Secondo quanto riportato da Football Insider, pare che Beto abbia certamente intenzione di abbandonare il club inglese, ma per trasferirsi in una piazza dove le proprie qualità divengano centrali per la fase offensiva.

Nel caso della Roma, al contrario, il ruolo del protagonista resterebbe saldamente nelle mani di Artem Dovbyk. Le apparizioni da comprimario potrebbero dunque non persuadere l’ex bomber dell’Udinese, il quale, tra l’altro, dovrebbe abbandonare il club inglese nella sessione estiva del 2025 e non nella prossima sessione di mercato invernale, ovvero quella individuata dai vertici giallorossi per portare a Trigoria un nuovo centravanti.