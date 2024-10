Club ceduto a Red Bull: incontro prima di Roma-Torino

In attesa della delicata sfida tra la Roma di Ivan Juric e il Torino di Vanoli, giungono novità in merito ad un affare potenzialmente clamoroso

La clamorosa goleada che la Fiorentina di mister Palladino ha rifilato alla Roma di Ivan Juric sembrerebbe aver definito una volta per tutte le sensazioni della tifoseria giallorossa nei confronti del tecnico croato subentrato a Daniele De Rossi.

Scelte discutibili in fase di schieramento dell’undici titolare, ma soprattutto nel momento del concepimento dei cambi – l’ex allenatore del Torino sembrerebbe essere fortemente influenzato da una serie di malsane gerarchie di spogliatoio -, hanno spinto anche quelle frange della tifoseria più neutre a gridare a gran voce per l’esonero del croato.

In questo momento la panchina di Juric appare più precaria che mai e, mentre i vertici capitolini tentano di comprendere quale possa essere la mossa più indicata per contenere i danni di una stagione iniziata nel peggiore dei modi – si tratta di una delle partenze più modeste della storia della Roma, a fronte di una delle sessioni di calciomercato più impegnative di sempre -, Juric e colleghi si preoccupano per l’ostica sfida con il Torino di Vanoli, programmata per giovedì sera alle 20:45. Parlando proprio del Torino, sono emersi nelle scorse ore degli aggiornamenti particolarmente sorprendenti.

Red Bull e Torino in affari: Cairo pensa alla cessione

Se sulla carta la sfida tra Torino e Roma dovrebbe conoscere una e una sola favorita (la Roma), questo inizio di stagione sembrerebbe aver ribaltato gli equilibri vigenti da decenni, tanto che i ragazzi di Vanoli possono giungere alla sfida forti di un inaspettato ottimismo. Il Toro, nonostante il nefasto infortunio di Duvan Zapata, gravita in nona posizione a soli due punti dalla zona Champions, il che manifesta il piacevole stato di salute dei granata.

Secondo La Stampa, tuttavia, qualcosa si starebbe muovendo anche ai vertici della società, con un potenziale affare in corso tra il magnate Urbano Cairo e gli emissari della Red Bull. Il Torino ha stretto una collaborazione con il colosso austriaco e, nel corso delle prossime settimane, toccherà monitorare con attenzione l’evolversi degli equilibri tra le due aziende, per comprendere se possa avvenire o meno una cessione della proprietà. In tal senso sembra pesare e non poco la questione ‘Stadio Olimpico Grande Torino’, la cui concessione scadrà dell’estate del 2025 e dal quale, nel caso di un’acquisizione da parte di Red Bull, il Torino potrebbe non avere più bisogno.