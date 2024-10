Danilo out: Thiago Motta ha scelto il nuovo difensore per la Juve

Danilo out, Thiago Motta dopo la prestazione di ieri a San Siro ha deciso di prendere un altro difensore. Ecco cosa sta succedendo

Abbiamo capito perché Danilo non giocava. Lo abbiamo capito in queste ultime due uscite: il difensore brasiliano non offre garanzie e se con lo Stoccarda è stato uno dei peggiori, anche nel match contro l’Inter non è che le cose siano andate meglio.

Ha causato il primo rigore della serata stendendo Thuram che lo ha anticipato di netto. Eppure lui è esperto, lo sa benissimo che qualcuno potrebbe arrivare. Ma è andata male e si è reso subito conto del danno non andando nemmeno a protestare contro Guida. Anche il Var avrebbe fatto vedere, nel caso, che il tocco c’è stato e che sarebbe stato del tutto inutile continuare a parlare. Dopo un poco si è ripreso, c’è da dirlo, ma rimane un altro errore in due partite.

Danilo out, ecco il difensore per Motta

Manca terribilmente Bremer alla Juventus. Ma la stagione dell’altro brasiliano è finita dopo la rottura del crociato. E secondo quanto scritto da Graziano Carugo Campi sul proprio profilo X, la Juventus per gennaio ha decisamente cambiato obiettivo per il difensore. Non un sostituto di Bremer, come caratteristiche, ma appunto uno che possa prendere il posto di Danilo.

“Un indizio importante di mercato è che Motta vuole un difensore capace di impostare, più che un marcatore. Meglio se mancino. In realtà non è da sostituire Bremer, ma Danilo. A me piace Sutalo dell’Ajax”. Insomma, il profilo ci sarebbe già, ovviamente, nella testa del commentatore sportivo e chissà se Giuntoli la pensa allo stesso modo. Di certo, dopo la prestazione di ieri, evidentemente, la Juve non può chiudere la stagione con questi difensori, ne va di tutto il proseguo non solo del campionato ma anche della Champions League. E ieri, infine, i bianconeri nel secondo tempo sono stati tenuti a galla da Di Gregorio.