Horror Roma, Pellegrini ‘dribbla’ Cristante e Mancini: “Dobbiamo essere uomini”

Horror Roma, Pellegrini su Cristante e Mancini: arriva l’annuncio dopo la prestazione choc contro la Fiorentina. Gli ultimi aggiornamenti.

Diversi i temi toccati dal capitano Lorenzo Pellegrini al termine della prestazione horror con risultato choc tra Fiorentina e Roma, conclusasi sul risultato di 5 a 1 e in grado di generare polemiche e attese circa le possibili ripercussioni a breve termine anche sulla posizione di mister Juric.

Il numero 7 ha così esordito: “Credo che non conosco un’altra via di uscita che non sia quella del lavoro, Bisogna essere uomini, guardarci negli occhi e dirci che prestazioni del genere non sono accettabili per noi. Se ne esce solo col lavoro, dando e facendo quel qualcosa in più che in questo momento ci manca. Penso che siano cose diverse l’aspetto mentale e la gara di stasera“.

“La gara di stasera non ha nulla di positivo e non trovo elementi positivi da cui poter ripartire. Dobbiamo iniziare di nuovo, più forti di prima, siamo tutti qui per il bene della Roma. Sapete cosa rappresenti per me la Roma e questa società, che per me è tanto speciale. Giornate del genere per me sono difficili il doppio“.

Sulla fatidica questione Cristante e Mancini, rimasti nello spogliatoio all’intervallo, dopo la sostituzione: “Non me ne sono accorto, perché ero in campo; quando siamo rientrati, ho voluto prendere tutta la squadra con me per far capire loro che potevamo cambiare quanto successo nel primo tempo.”

“Nel secondo tempo, invece, le cose sono andate ancora peggio. C’è davvero poco da analizzare e non ci sono aspetti da cui prendere spunto . Bisogna guardarsi negli occhi ed essere uomini prima che giocatori: dobbiamo ammettere che queste prestazioni non sono degne della Roma. Tramite il lavoro e l’umiltà dobbiamo fare in modo che quanto visto oggi non si verifichi più”.

“Dall’inizio dell’anno abbiamo fatto delle cose, poi dopo siamo stati costretti a farne delle altre“.