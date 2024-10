Addio rossonero e ritorno choc: via dopo sei mesi

Addio rossonero e ritorno choc in Serie A, via dopo sei mesi: strada già segnata. Ecco le ultime di calciomercato in un momento delicatissimo per la Roma.

La Roma di Ivan Juric è in un momento critico. Con una sconfitta per 5-1 subita dalla Fiorentina e un gioco offensivo che stenta a decollare, i tifosi sono delusi e preoccupati. La squadra giallorossa ha realizzato solo otto gol in otto partite, nonostante un volume di tiri tra i più alti della Serie A.

Questa difficoltà a concretizzare le azioni offensive ha portato il club in una situazione di stallo, e c’è chi ipotizza il ritorno di Daniele De Rossi in panchina qualora le prossime partite non portassero risultati migliori. La dirigenza, sotto pressione, considera diverse opzioni per riportare stabilità e competitività alla squadra.

Serie A, ti ricordi Huijsen? Gran ritorno dopo soli sei mesi

Nel frattempo, un altro giovane talento italiano all’estero sta valutando un ritorno in Serie A: Dean Huijsen, difensore ex Roma e Juventus, attualmente al Bournemouth.

Dopo aver fatto innamorare il suo ex allenatore José Mourinho, che lo descriveva come un “top talento”, Huijsen ha faticato a trovare spazio nel campionato inglese. Nonostante il trasferimento in Premier League fosse inizialmente visto come un’opportunità per crescere, Huijsen ha accumulato pochi minuti in campo, scendendo solo due volte come titolare, e spesso è rimasto in panchina.

Ora, a pochi mesi dall’inizio della stagione, il giovane difensore sarebbe interessato a rientrare in Italia già a gennaio. La Serie A continua a mostrare interesse nei suoi confronti: club come Bologna e Atalanta stanno esplorando la possibilità di un prestito per rafforzare le loro linee difensive.

Inoltre, anche la Roma potrebbe essere una destinazione possibile, dato il buon ricordo che Huijsen ha lasciato nella capitale e l’esigenza del club di aggiungere talento e solidità alla rosa. Con il mercato invernale che si avvicina, il futuro di Huijsen è in fase di definizione, ma la volontà del Bournemouth di considerare trattative per un prestito riapre le porte a un ritorno in Serie A per il giovane spagnolo.