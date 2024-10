Calciomercato Roma, Chiesa ha già detto sì

Chiesa ha già detto sì, Roma avvisata e ritorno di fiamma in Serie A a gennaio: ecco gli ultimi aggiornamenti sull’ex Juventus.

Federico Chiesa ha vissuto un inizio di stagione complesso con il Liverpool, e si vocifera già di un suo possibile ritorno in Serie A a gennaio. Dopo essere stato escluso dai piani della Juventus la scorsa estate, il numero 7 non più bianconero si è trasferito ad Anfield per circa 12,5 milioni di sterline, al termine di un’estate a dir poco da protagonista delle vicende di mercato.

Finora la sua esperienza con i Reds non è stata delle più fortunate: ha faticato a inserirsi a causa di continui problemi fisici e dell’assenza di una vera preparazione pre-campionato, fattore che sembra aver inciso negativamente sulla sua forma fisica e sulla sua capacità di adattarsi ai ritmi intensi della Premier League. Nonostante l’entusiasmo iniziale per il suo arrivo, il tecnico Arne Slot ha utilizzato Chiesa solo per pochi spezzoni, citando difficoltà di adattamento e ammettendo dispiacere per le sue difficoltà.

Calciomercato Roma, gran ritorno Chiesa in Serie A: ha detto sì per gennaio

Il salto di intensità tra il campionato italiano e quello inglese, insieme all’integrazione incompleta, hanno messo in luce la complessità dell’ambientamento di Chiesa. Nel frattempo, squadre italiane come Milan, Inter e Roma potrebbero monitorare la situazione, pronte a riportarlo in Serie A se Liverpool decidesse di lasciarlo partire già nella finestra invernale.

Chiesa ha un contratto a lungo termine con il Liverpool, e Slot ha dichiarato di voler dargli più tempo per adattarsi. Tuttavia, se la sua situazione non dovesse migliorare nelle prossime settimane, un prestito o un ritorno definitivo in Italia potrebbero diventare opzioni concrete. Questa fase di incertezza riflette il complesso equilibrio tra le aspettative elevate e la realtà dei continui ostacoli fisici che Chiesa sta affrontando nella sua nuova avventura inglese.

In particolar modo, CaughtOffside riferisce come il calciatore sia già disponibile a tornare nel campionato italiano, dove avrebbe attirato le attenzioni delle solite su citate, tra cui, appunto, la stessa Roma. Lo scenario giallorosso, insieme a quello milanista, potrebbe essere uno dei più concreti. Senza depennare gli interessi su citati, infatti, Inter e Napoli seguono Chiesa con attenzioni e orientamenti maggiormente rivolti ad altre tipologie di nomi e profili.