50 milioni e niente Juve: ‘doppio’ addio bianconero

Bomber da 50 milioni e niente Juventus, doppio addio bianconero. Sfuma la firma capitale, ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Juventus è in cerca di nuovi profili offensivi per rinforzare la squadra, con particolare attenzione a giocatori in grado di portare esperienza e capacità di adattamento tattico. Il mercato invernale rappresenta per i bianconeri un’opportunità strategica per acquisire un attaccante che possa migliorare incisività nel reparto avanzato.

Tuttavia, la dirigenza sa bene che trovare il giusto profilo a gennaio è spesso complesso, sia per la limitata disponibilità di top player sia per la difficoltà nel raggiungere accordi vantaggiosi con le società di appartenenza. Proprio per questo, la Juventus tiene d’occhio occasioni di mercato che possano conciliare qualità e un prezzo accessibile, un’opzione che sembra concretizzarsi grazie agli sviluppi recenti in casa Paris Saint-Germain.

50 milioni per Kolo Muani, il Newcastle studia il piano anti-Juve

Al centro dell’attenzione dei bianconeri c’è Randal Kolo Muani, l’attaccante francese che, solo un anno e mezzo fa, era stato acquistato dal PSG per l’enorme cifra di 95 milioni di euro. L’esperienza di Kolo Muani al PSG, però, si è rivelata ben al di sotto delle aspettative: in 50 partite, il giovane centravanti ha segnato appena undici gol e non è riuscito a imporsi come titolare.

Inoltre, il tecnico Luis Enrique ha spesso preferito moduli di gioco senza centravanti di ruolo, relegando Kolo Muani a un minutaggio inferiore al 30%, una scelta che ha inevitabilmente portato la dirigenza a valutare la sua cessione. Secondo fonti come L’Équipe, il PSG sarebbe disposto a lasciarlo partire per una cifra significativamente ridotta rispetto a quanto pagato inizialmente, proponendo un prezzo tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Questo taglio sul prezzo potrebbe rendere Kolo Muani un nome spendibile, seppur non senza difficoltà, per diverse squadre. Tra i club interessati, in particolar modo, si segnala anche il Newcastle. I bianconeri di Inghilterra, come scrivono le penne di Fichajes.net, monitorano la situazione, soprattutto se dovessero procedere alla cessione di Alexander Isak.

Fronte Juventus, qualora la società torinese riuscisse a cogliere questa occasione, potrebbe risolvere due problemi: aggiungere profondità al reparto offensivo e inserire un giocatore che, con il giusto contesto, potrebbe ritrovare la forma che lo ha reso uno dei più promettenti d’Europa.