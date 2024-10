Allenatore di alto profilo per il dopo-Juric: contatto Friedkin

Allenatore di altro profilo per il dopo Juric: i Friedkin hanno avviato i primi contatti. Ecco la situazione dentro Trigoria

In bilico, “tra santi e falsi dei” direbbero i Negramaro. Ma qui di musicale non c’è nulla, anzi. C’è solamente una situazione difficile da gestire, quella della Roma, che domani sera affronta il Torino in quello che, rimanendo sempre in tema musicale, potrebbe essere l’ultimo ballo di Ivan Juric all’Olimpico.

I Friedkin ancora non hanno optato per il cambio in panchina. Cosa che tutta la piazza si aspettava anche perché, come confermato dal croato questa mattina in conferenza stampa, ci sono stati dei forti litigi e delle discussioni sia alla fine del match di Firenze sia nella giornata di ieri, quando la squadra ha ripreso ad allenarsi. Insomma, lo spogliatoio giallorosso sembra una polveriera.

I Friedkin hanno avviato i contatti per il nuovo allenatore

Ma perché allora i Friedkin non hanno cambiato: a spiegarlo ci ha pensato Angelo Mangiante di Sky, che in collegamento da Trigoria ha detto questo. Una conferma a quella che è stata l’anticipazione riportata da calciomercato.it sulla questione e che era arrivata questa mattina.

“La notizia è che i Friedkin stanno andando avanti col sostituto, vogliono farsi trovare pronti. Hanno contattato alcuni allenatori di alto profilo, italiani e stranieri, tramite la loro agenzia di reclutamento manager che dovrà alla fine delineare il prescelto in caso arrivasse un’altra sconfitta. Un prescelto pronto, che non c’era dopo la batosta di Firenze. Ed è per questo che Juric è arrivato fino a qui“. Insomma, un destino che sembra essere ormai segnato quello di Juric. Che qualora dovesse vincere domani, allora forse salverebbe la panchina. Ma ogni caduta, poi, potrebbe essere deleteria per la Roma e il suo mandato rimane comunque già avviato verso la fase conclusiva.