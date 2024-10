Città allagata e nuovo rinvio: comunicazione ufficiale

Dopo Bologna-Milan, di fatto, in queste ore bisogna registrare un’altra partita rinviata a causa del maltempo.

Dopo l’ultimo weekend, di fatto, è già tempo di campionato. Nella giornata di ieri, infatti, ci sono state già ben tre partite del campionato di Serie A.

Alle 18.30, infatti, ci sono state due vittorie, ovvero quella del Lecce al Via del Mare contro il Cagliari e quella in trasferta del Bologna di Vincenzo Italiano a Cagliari. In serata, invece, il Napoli di Antonio Conte ha vinto lo scontro diretto di questo decimo turno, visto che ha sconfitto allo Stadio San Siro il Milan di Paulo Fonseca.

I partenopei, di fatto, hanno sconfitto i rossoneri con le reti realizzate nel corso della prima frazione di gara da Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia. Con questo successo, di fatto, il Napoli ha rinforzato il proprio primato. Mentre il Milan, considerando anche il rinvio per maltempo del match di sabato scorso contro il Bologna, si è distaccato ancora di più in classifica. Tuttavia, in attesa delle gare di questa sera, bisogna registrare la notizia che riguarda un altro possibile rinvio di un match per colpa del maltempo.

Il Valencia ha chiesto il rinvio della gara di Coppa del Re per l’alluvione di queste ore che ha colpito la Comunità Valenciana

Il Valencia, come comunicato tramite il proprio profilo di X, ha chiesto alla Federazione spagnola di rinviare la gara di questa sera contro la Parla Escuela (squadra che milita nella Prima Divisione Autonoma di Madrid) valevole per il primo turno della Coppa del Re. La partita in questione è in programma questa sera nella Capitale spagnola, ma il club valenciano ha chiesto di rinviare questo evento per quello che sta succedendo nella propria provincia.

La Comunità Valenciana, di fatto, è stata sconvolta dal maltempo, dove una DANA (evento meteoreologico tipico della Spagna e del Mediteranneo occidentale) ha causato tantissimi danni. Basti pensare che risultano ben quattro persone disperse. Il Valencia, inoltre, nel proprio tweet ha infatti raccomandato di evitare viaggi.