Dal Milan alla Roma: stavolta l’affare è gratis

Dal Milan alla Roma e questa volta senza nemmeno sganciare un euro. La difficile situazione della formazione giallorossa impone riflessioni anche sul mercato.

La Serie A presenta un turno infrasettimanale. Il fittissimo calendario calcistico lo impone. Forse un bene per la Roma che ritorna presto in campo dopo la disfatta del Franchi contro la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Sarà ancora una volta, l’ultima? Ivan Juric a guidare la Roma dalla panchina. Una situazione quasi irreale dal momento che tutti i valori sono assai prossimi allo zero. E’ infatti ‘glaciale’ l’atmosfera all’interno dello spogliatoio giallorosso. La cinquina rimediata contro la Fiorentina ha esasperato gli animi, ed i rapporti, tra squadra e tecnico. E a quanto pare non sembra certo migliore l’atmosfera che regna tra il tecnico croato ed il direttore sportivo, Florent Ghisolfi. Sul fronte rapporti con la tifoseria giallorossa è quasi inutile dilungarsi. Giovedì sera, in occasione di Roma-Torino, è prevista una nuova contestazione della Curva Sud. Questa volta, meno che mai, ci saranno superstiti. La rabbia ‘metterà tutti dentro’: squadra, tecnico, dirigenza e proprietà.

Dal Milan alla Roma: arriva Davide Calabria

Soltanto con le protesta non si va comunque lontano e la Roma ha soltanto dieci punti in classifica dopo nove turni di campionato. La zona Champions League è già lontana.

L’obiettivo dichiarato dell’estate deve essere centrato dopo che la società giallorossa ha comunque, bene o male, investito 100 milioni di euro sul mercato. Ed il mercato potrebbe aiutare la Roma a risalire la china. E’ ancora Milano, è ancora la sponda rossonera, ad attirare le attenzioni del direttore sportivo giallorosso. Un’opportunità da cogliere e che porta il nome di Davide Calabria, classe 1996, difensore nonché capitano del Milan. Il difensore di Brescia sa di non rientrare più nei piani futuri della società rossonera e a giugno prossimo andrà in scadenza di contratto. Come ci informa calciomercatonews.com, l’entourage del capitano rossonero ha già avuto contatti con la Roma. Ancora nulla di concreto ma un possibile acquisto a parametro zero non è da sottovalutare.

La società capitolina ci pensa, soprattutto se le esigenze di bilancio imporranno un mercato al risparmio.