Doppio colpo scudetto: la Juve li compra da Milan e Napoli

Emergono novità di rilievo in merito ai colpi che Cristiano Giuntoli avrebbe in programma per la sessione di mercato invernale

Con novembre alle porte la massima lega italiana è definitivamente entrata nel vivo e, appassionati e tifosi, possono iniziare a comprendere con maggior chiarezza gli equilibri di una Serie A ben diversa da quella che abbiamo apprezzato lo scorso anno.

L’egemonia calcistica della corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi sembrebrebbe essere stata sostituita da quella del gruppo partenopeo di Antonio Conte, la cui sorprendente efficacia è stata nuovamente ribadita nella sfida con il Milan di Paulo Fonseca.

Ad inseguire sia Napoli (a quota 25) che Inter (a quota 21), ecco la Juventus di Thiago Motta (a quota 18), da molti considerata come l’unica rosa in grado di mettere in discussione il duello tra Conte e Inzaghi. Il pareggio con il Parma del fuoriclasse Denis Man non ha certamente aiutato la Vecchia Signora a mantenere un distacco colmabile con il Napoli di Conte, attualmente a ben sette lunghezze di distanza dai bianconeri.

Tuttavia, al netto del preoccupante numero di pareggi accumulati, vi sono anche da considerare le numerose assenze a cui Motta ha dovuto sopperire, tra le quali spicca senza dubbio alcuno quella di Gleison Bremer. Nelle scorse ore sono emerse nuove indiscrezioni in merito a due potenziali innesti che Cristiano Giuntoli potrebbe portare alla Continassa nel corso della sessione invernale.

La Juventus sulle tracce di Tomori e Raspadori

Sono principalmente due le esigenze della Vecchia Signora: portare a Torino un degno sostituto di Brehmer; assicurarsi un jolly d’attacco che possa sopperire alla penuria di esterni offensivi sinistri e, soprattutto, alla totale assenza di un vice Vlahovic.

L’infortunio di Arkadius Milik (le cui caratteristiche tecniche avrebbero certamente giovato alla manovra offensiva di Motta) sta costringendo Vlahovic a restare in campo senza soluzione di continuità e in tutte le competizioni.

Un trend che andrà certamente interroto a gennaio, quando la Juventus tornerà sul mercato per colmare le lacune emerse nei primi mesi di gestione Motta.

Secondo quanto riportato da Paolo Paganini sul proprio account Twitter, pare che la Juventus sia sulle tracce di Fikayo Tomori e Giacomo Raspadori, i quali dovrebbero rappresentare delle valide soluzuoni alle esigenze bianconere sopracitate.