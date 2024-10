Dovbyk salta Roma-Torino, doppia assenza last minute

Doppio Ko Roma-Torino, Juric ne perde due prima della sfida contro il suo passato e decisiva per il futuro. Gli ultimi aggiornamenti.

A poche ore dalla partita cruciale contro il Torino, la Roma si trova in un periodo critico e sotto una pressione crescente. La pesante sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina e il recente rendimento altalenante, che vede la squadra undicesima in classifica con soli 10 punti in 9 partite, hanno aumentato i dubbi sulla gestione di Ivan Juric.

Il tecnico, già messo in discussione dopo le vicende da lui non negate riguardanti anche il difensore Gianluca Mancini e i problemi di concentrazione evidenziati nelle ultime prestazioni, potrebbe essere allontanato dalla panchina giallorossa se il match contro la sua ex squadra non dovesse dare risultati positivi.

I Friedkin, proprietari della Roma, sembrano aver già valutato possibili alternative nel caso di una nuova delusione all’Olimpico, rendendo questa sfida un vero “dentro o fuori” per Juric. Nonostante la fiducia espressa dal tecnico nei confronti dei suoi giocatori, la situazione sembra difficile da recuperare senza una svolta immediata, soprattutto per la fragilità emotiva della squadra evidenziata dallo stesso allenatore.

Roma-Torino, doppio KO prima del match: Juric perde Pellegrini e Dovbyk

La squalifica di Hermoso, titolare nella difesa, aggrava ulteriormente il quadro per una Roma già in difficoltà dal punto di vista delle prestazioni e della coesione.

Sul fronte dell’attacco, le condizioni di alcuni giocatori chiave potrebbero influenzare l’esito della partita. Artem Dovbyk è febbricitante e dovrebbe cedere il pasto a Paulo Dybala come centravanti di manovra, una mossa obbligata anche per l’infortunio di Lorenzo Pellegrini, che ha subito un colpo al piede durante l’allenamento da parte di Saud Abdulhamid.

Anche il capitano della Roma è KO, con la Roma, dunque, che affronterà questa sfida con l’obbligo di vincere per non compromettere ulteriormente la posizione di Juric e ridare speranza ai tifosi, sempre più insoddisfatti per una stagione che finora non ha rispettato le aspettative.