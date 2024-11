Addio Leao e sostituto in Premier: hanno già trovato l’erede

Addio Leao e sostituto in Premier. Squadra che vai, problemi che trovi. A Milanello sta montando una questione sempre più spinosa che riguarda il fuoriclasse lusitano.

Emozioni forti domani sera all’U-Power Stadium di Monza. Una partita che per il vicepresidente vicario ed amministratore delegato dei biancorossi, Adriano Galliani, rappresenta un’infornata di meravigliosi ricordi.

La natia Monza, i primi passi nel calcio prima del meraviglioso trentennio nel Milan di Silvio Berlusconi. Lì Adriano Galliani ha creato una delle più grandi squadre della storia del calcio. L’amore viscerale per Monza, ed il Monza, non impedirà al grande dirigente, oggi splendido 80enne, di emozionarsi vedendo le maglie rossonere. Ma quale Milan affronterà il Monza? Di certo non un Milan serenissimo poiché anche dalle parti di Milanello qualche frizione sembra emergere in maniera sempre più evidente. Il derby intestino, e tutto lusitano, tra il tecnico rossonero, Paulo Fonseca ed il fuoriclasse Rafael Leao, sembra non riuscire a trovare un punto di accordo.

Addio Leao e sostituto in Premier: è tutto fatto

A Monza Paulo Fonseca potrebbe confermate Leao in panchina e questo non fa che alimentare ulteriormente le voci che danno il fuoriclasse portoghese in partenza dal Milan.

In un mercato in perenne fermento e sempre pronto ad esporre nuovi gioielli per facoltosi acquirenti, l’ultimo diamante grezzo messo in vetrina risponde al nome di Mason Melia, classe 2007, talento irlandese del St. Patrick Athletic. Sul 17enne si sono posato gli occhi di club come il Manchester City ed United, Chelsea e Tottenham. Proprio gli Spurs sono i favoriti alla corsa al talento irlandese. Il Tottenham ha infatti intenzione di ringiovanire la rosa puntando sui migliori giovani talenti in circolazione. Per questo non esiterebbe a mettere sul mercato qualcuno dei suoi gioielli. Come Dejan Kulusevski, centrocampista svedese, ex Juve. Sul centrocampista del Tottenham ha messo da tempo gli occhi addosso il Milan e, soprattutto, lo svedese Zlatan Ibrahimovic, che farebbe carte false per portare il suo giovane connazionale a Milanello.

Dejan Kulusevski al Milan, magari proprio al posto di Rafael Leao. Nel caso continuassero le panchine.