Dalla Juve alla Roma, colpo di scena: offerta irrinunciabile e svolta lampo

Le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra possono rappresentare un trampolino di lancio importante per le ambizioni di Roma e Juventus. Il motivo

Grazie alla rete di Paulo Dybala, la Roma è riuscita ad avere la meglio del Torino, conquistando tre punti importantissimi per la propria classifica. Buona la prova dei giallorossi, che non hanno quasi mai sofferto il ritorno dei granata, nonostante le tante assenze che hanno costretto Juric a varare molti cambi rispetto all’undici top. Tra le defezioni più importanti da segnalare sicuramente quella di Artem Dovbyk, al posto del quale ha giocato proprio Dybala da falso nueve.

Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che il possibile acquisto di un vice Dovbyk rappresenti una traccia importante delle prossime mosse di mercato della Roma. Effettivamente Ghisolfi ha cominciato a tastare il terreno per capire se ed eventualmente in che modo muoversi. Privilegiando occasioni in prestito (almeno a gennaio), è chiaro che il ventaglio di possibilità a disposizione della Roma vada restringendosi in maniera importante. Tra i calciatori finiti direttamente o indirettamente nel mirino dei giallorossi, ad esempio, c’è sicuramente Beto. L’attaccante dell’Everton, decisivo nello scorso week end con una rete pesante, complessivamente ha comunque deluso le attese. L’ex bomber dell’Udinese sta infatti faticando a trovare quella continuità di rendimento che ci si auspicava e potrebbe cambiare aria.

Calciomercato Roma, per Beto non è ancora finita: le ultime dall’Inghilterra

Dall’Inghilterra, però, trapelano indiscrezioni piuttosto discordanti. Fino a pochi giorni fa, infatti, si pensava che l’Everton non fosse affatto intenzionato ad aprire alla cessione del suo attaccante a gennaio. In attesa di conoscere con certezza i tempi di recupero di Broja, infatti, i Toffees si sarebbero presi del tempo per valutare il da farsi. La porta riguardante la possibile uscite dell’attaccante guineano resta assolutamente aperta.

A confermarlo è Graeme Bailey che, intervenuto ad Everton News, ha rincarato la dose, affermando come l’Everton non abbia alcuna intenzione di strapparsi i capelli nel caso in cui arrivasse un’offerta cash per Beto a gennaio. Di seguito l’intervento di Bailey: “Se e quanto Broja tornerà in tempi brevi, con Calvert Lewin ancora lì, Beto avrà ancora meno possibilità. Non credo che l’Everton possa disperarsi, a meno a che non arrivi un’offerta giudicata congrua a gennaio. A quel punto la valuteranno”. In un modo o nell’altro – in sostanza – le prossime settimane risulteranno assolutamente decisive.