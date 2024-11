Juric resta, li ha fatti fuori: “Carta bianca Friedkin”

Carta bianca Juric e panchina salva fino a fine stagione: c’è l’annuncio dopo Roma-Torino che spiega tutto. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma ha ottenuto una vittoria cruciale contro il Torino, imponendosi per 1-0 grazie a una prodezza di Paulo Dybala nel primo tempo. Questo successo interrompe una serie di risultati negativi e offre una boccata d’ossigeno al tecnico Ivan Juric, la cui posizione era stata messa in discussione dopo la pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Fiorentina.

La settimana precedente alla partita con il Torino è stata particolarmente turbolenta per la squadra giallorossa, non solo per il risultato in Toscana, ma anche per le voci su possibili e coloriti confronti di spogliatoio, non nascosti dallo stesso Juric. A ciò si era aggiunta anche l’ipotesi di un cambio in panchina proprio dopo Firenze, alla fine non verificatosi: ciò non ha cambiato ad ogni modo, le asperità di una parentesi stagionale a dir poco complicata e che lascia intravedere la necessità di compiere ancora molteplici interventi per cercare di ambire alle posizioni più nobili.

Carta bianca Juric e fiducia fino a fine stagione: l’annuncio di Ubaldo Righetti

Nonostante le difficoltà, la vittoria contro il Torino rappresenta un passo avanti significativo, anche in termini di reazione e capacità di saper rispondere ‘presente’ da parte dei diversi giocatori messi in discussione finora. La prestazione non è stata sicuramente delle migliori, ma ha permesso di centrare l’obiettivo dei tre punti, cruciale per la classifica e per un respiro necessario dopo la disfatta con i Viola.

In questa fase di grande instabilità e difficoltà, arrivano, intanto, le parole di Ubaldo Righetti, che a Radio Romanista ha così parlato delle possibili evoluzioni in panchina e su una posizione da parte della società che parrebbe già assodata.

“Spero e credo che Juric continui sulla strada tracciata con la formazione vista contro il Torino. Mi pare che la società gli abbia dato il via libera per seguire le proprie idee. A mio avviso, Juric ha piena libertà fino al termine della stagione, e questo si percepisce dal suo modo di comportarsi e dalle decisioni che sta prendendo. Non penso che la società abbia intenzione di sostituirlo a breve.”