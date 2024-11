Bomba Dybala, accordo raggiunto: la Roma la chiude così

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti sulla situazione relativa a Paulo Dybala. Il futuro della ‘Joya’ con la maglia della Roma è ancora un rebus tutto da sciogliere

Contro il Torino ci ha messo la sua firma, coronando al meglio una prestazione che lo ha visto ergersi a punta di diamante di una manovra che non ha potuto fare a meno delle sue giocate. Paulo Dybala sta provando a caricarsi la squadra sulle spalle in un momento delicatissimo della stagione, nella quale i grandi calciatori sono chiamati a salire in cattedra con carisma, personalità e giocate importanti. In casa Roma, però, ad aleggiare come un fantasma sono anche i dubbi e le incertezze che si accompagnano alla situazione riguardante il futuro della Joya.

Un dettaglio sicuramente non trascurabile, visto che soltanto pochi mesi l’attaccante argentino è stato ad un passo dal lasciare la Capitale. Alla fine, però, ha prevalso la voglia di Dybala di restare alla Roma. A distanza di poco tempo, spifferi ed indiscrezioni sul suo futuro sono ritornati a prendere quota. Se non altro perché il profondo restyling dirigenziale che ha contraddistinto le ultime settimane in casa giallorossa ha portato con sé un’inevitabile scia di dubbi e incertezze. Sebbene nel contratto firmato da Dybala – che non è stato ancora rinnovato – è inserita una clausola che permetterebbe all’attaccante di prolungare automaticamente la sua esperienza nella Capitale, l’ipotesi che porterebbe Dybala a lasciare la Roma non è affatto tramontata.

Calciomercato Roma, dalla Turchia: accordo Dybala-Fenerbahçe, giallorossi avvisati

A tal proposito, negli ultimi giorni in tempi e in modi diversi le voci riguardanti un possibile approdo di Dybala in Turchia hanno letteralmente preso quota. In particolare, grazie all’input di Mourinho il Fenerbahçe sarebbe pronto a far saltare il banco con un’offerta lampo per accontentare quella che è considerata una precisa richiesta dello Special One.

A rincarare la dose nelle ultime ore è stato anche il portale izmirdesondakika.com. Secondo quanto riferito, i gialloblu avrebbero già strappato il sì del calciatore, raggiungendo un accordo con Dybala in vista del mercato invernale. Dal canto suo, però, la Roma non avrebbe ancora dato il via libera ad un’operazione che, comunque, sembra viaggiare ancora nel campo delle mere ipotesi. La novità sostanziale, stando alla fonte sopra citata, riguarderebbe la posizione del calciatore, che avrebbe manifestato alla Roma la sua intenzione di volare in Turchia. Ipotesi che, comunque, non ha calamitato conferme di alcun tipo. Dybala è infatti concentrato solo ed esclusivamente sul prosieguo di una stagione nella quale vuole prendersi le luci della ribalta. Al futuro ci sarà tempo e modo di pensare.