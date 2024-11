Juve, Danilo coi minuti contati: il nuovo difensore ha detto sì

Nel corso delle ultime ore sono giunte nuove conferme in merito al tanto chiacchierato erede di Gleison Bremer, il cui infortunio ha messo in crisi la Juve di Motta

L’attuale Serie A ha visto ribaltarsi violentemente quegli equilibri che, fino a qualche settimana fa, apparivano difficile da mettere in discussione: parallelamente ad una relativa crisi dell’Inter di Simone Inzaghi – i nerazzurri hanno subito più del doppio dei gol rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – vi è stato il definitivo sbocciare del Napoli di mister Conte, oramai lanciato con convinzione verso la vittoria del girone d’andata.

Ad incuriosire gli appassionati ecco anche la Juventus di Thiago Motta, attualmente in leggero ritardo rispetto ai nerazzurri e ai partenopei, ma le cui potenzialità, sinora manifestatosi soltanto a tratti, risultano difficilmente negabili.

Per la Vecchia Signora vi sono due principali questioni da risolvere: da una parte la sorprendente difficoltà nel generare occasioni da gol (portare a Torino un vice Vlahovic appare oramai come una necessità); dall’altra la sorprendente crisi difensiva generatosi in seguito all’infortunio di Gleison Bremer.

In tal senso Cristiano Giuntoli dovrà lavorare per assicurarsi un nuovo difensore centrale a cui affidare le chiavi della fase difensiva bianconera, anche e soprattutto considerando le modeste (per non dire deludenti) prestazioni collezionate da Danilo nel corso delle ultime settimane.

Ecco l’erede di Bremer: Skriniar vuole la Juve

Dal momento in cui i timori nei confronti del crociato di Gleison Bremer sono stati confermati, vi sono stati diversi nomi che hanno iniziato a gravitare intorno al pianeta Juventus, con uno in particolare che oramai risulta quasi inflazionato.

La situazione di Milan Skriniar all’interno del centro sportivo del PSG è oramai piuttosto chiara: Luis Enrique non lo considera ne indispensabile ne decisivo per le sorti della stagione e, di conseguenza, una sua partenza a gennaio appare tutt’altro che improbabile.

Se sinora le voci di un trasferimento alla Juve apparivano soltanto credibili, secondo quanto riportato da fichajes sarebbe stato lo stesso ex Inter ad aver manifestato interesse nel proseguire il proprio percorso alla Continassa, dove invierebbe un nuovo stimolante capitolo della propria carriera.