Vlahovic scaricato: il nuovo bomber fa un gol ogni sessantasei minuti

In casa Juve, in attesa del match di oggi contro l’Udinese, bisogna registrare degli aggiornamenti su Dusan Vlahovic.

Dopo il pari rimediato allo Stadio San Siro nel derby d’Italia contro l’Inter, di fatto, tutti si aspettavano una vittoria della Juventus contro il Parma. Tuttavia, il team guidato da Fabio Pecchia ha saputo riuscire a strappare un turno nel match di mercoledì scorso giocato all’Allianz Stadium.

Anzi, visto che è passato in vantaggio per ben due volte, il Parma ha sfiorato anche l’impresa di portare a casa un successo davvero storico. Lo stesso Fabio Pecchia, infatti, ha espresso il proprio rammarico per non aver sfruttato le tante occasioni create. La Juventus, dal canto suo, ha ricevuto più di qualche critica per questo pareggio contro il team emiliano.

Tra i giocatori della ‘Vecchia Signora’ più criticati bisogna sicuramente inserire Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, di fatto, contro il Parma è stato uno dei peggiori di campo. Proprio per le continue critiche, dunque, sull’ex giocatore della Fiorentina bisogna registraer degli importanti aggiornamenti.

Arsenal su Vlahovic, ma Vieira consiglia Duran dell’Aston Villa

Come riportato da ‘goonerdaily.com’, di fatto, nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento dell’Arsenal di Mikel Arteta per Dusan Vlahovic, ma Patrick Vieira ha consigliato un altro attaccante ai ‘Gunners’: Jhon Duran dell’Aston Villa. L’ex centrocampista della Juve e del club inglese ha infatti parlato così dell’attaccante colombiano a ‘Betting Expert’: “Lui è il giocatore giusto per l’Arsenal. Non si possono raggiungere certi obiettivi senza un vero numero 9, così come ha dimostrato il City con Haaland”.

I numeri di Duran, effettivamente, sono veramente straordinari, visto che segna ogni 66 minuti. Il classe 2003, nonostante non sia un titolare dell’Aston Villa di Unai Emery, ha già realizzato ben 8 otto gol. Mentre Dusan Vlahovic alla Juve è sempre nel mirino delle critiche. Basti pensare che il serbo potrebbe anche partire dalla panchina nel match di oggi contro l’Udinese.