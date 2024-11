Juventus a sorpresa, Roma guardinga: il blitz riscrive il finale

Nonostante il successo ottenuto contro l’Udinese, la Juventus continua ad essere al centro di importanti indiscrezioni di mercato. L’intreccio coinvolge anche la Roma

Serviva una vittoria alla Juventus per scrollarsi di dosso le tossine di una settimana che definire complicata sarebbe solo un eufemismo. E alla fine – pur al netto di una prestazione tutt’altro che appariscente – i tre punti sono arrivati. Merito di una prestazione importante sotto tanti punti di vista, che ha messo i bianconeri nelle condizioni di ipotecare la gara già nella prima frazione di gioco.

Sebbene il centrocampo questa volta abbia dato delle risposte assolutamente confortanti, feedback ancora balbettanti sono invece arrivate dalla trequarti. Non al meglio sotto il profilo della condizione fisica, Teun Koopmeiners ha faticato a ritagliarsi un ruolo da protagonista, non riuscendo a concretizzare un’occasione monumentale. Più in generale, la manovra bianconera sembra peccare in alcune circostanze in fantasia e imprevedibilità. Caratteristiche che, non a caso, contraddistinguono uno dei calciatori su cui la ‘Vecchia Signora’, così come la Roma, ha messo gli occhi da tempi non sospetti.

Calciomercato Roma, sfida alla Juventus per Zhegrova: le ultime

Ci stiamo riferendo ad Edon Zhegrova, tuttocampista kosovaro di proprietà del Lille che si è messo in luce anche in questo primo scorcio di stagione con giocate importante. Legato al club francese da un contratto in scadenza nel 2026, il classe ’99 sta calamitando l’interesse di svariati club in giro per l’Europa, pronti a darsi battaglia per il suo acquisto.

La Roma lo segue ormai da mesi, ma non ha ancora affondato il colpo perché vuole prima capire l’evolvere della situazione relativa a Paulo Dybala. La Juventus – che sembrava aver mollato inizialmente la presa – è invece ancora in corsa, pronta a far saltare il banco la prossima estate nel caso in cui si creassero i presupposti propizi. Sullo sfondo, però, restano sempre il Psg e alcuni club della Premier League che, però, fino a questo momento non si sono fatti vivi dalle parti dell’entourage del jolly del Lille con un’offerta concreta. La partita è ancora aperta.