Probabili formazioni Verona-Roma, Juric trova la quadra: nuova esclusione

Probabili formazioni Verona-Roma: Juric ha recuperato Dovbyk e lo dovrebbe mandare in campo dal primo minuto. Ecco le scelte del croato

Il giorno di Verona-Roma. Partita delicata, difficile, in un campo scorbutico e contro una squadra che ha assoluto bisogno di punti per cercare di riprendere un cammino interrotto troppo presto dopo un avvio di campionato sicuramente importante.

Ma anche i giallorossi di Juric, ovviamente, devono vincere: due vittorie di fila mancano dallo scorso mese di aprile quando in panchina sedeva Daniele De Rossi. Poi sappiamo tutti qual è stata la decisione dei Friedkin dopo il pareggio di Genova e in quest’ultima settimana, dopo la legnata di Firenze, anche il futuro del croato è stato davvero in bilico. Si è salvato, almeno per ora, dopo la sofferta vittoria contro il Torino. Ma un’altra sconfitta lo metterebbe di nuovo a rischio. Speriamo che questo non accada e, appunto per questo, nonostante non sia al meglio della condizione fisica dopo l’influenza, Artem Dovbyk dovrebbe giocare dal primo minuto.

Probabili formazioni Verona-Roma, le scelte di Juric

Sarà sicuramente la migliore Roma possibile quella che Juric manderà in campo dal primo minuto: davanti a Svilar ci saranno Mancini, Ndicka e Angelino. Hermoso è out per infortunio, Hummels non convince l’allenatore. Celik e Zalewski, invece, giocheranno sulle corsie esterne.

In mezzo al campo dopo la bella prova contro il Torino dovrebbero essere riproposti i due francesi Le Fée e Koné, con Cristante ancora in panchina per quella che ormai potrebbe essere anche una scelta definitiva nelle gerarchie. E, alle spalle di Dovbyk – l’ucraino è imprescindibile – agiranno quasi sicuramente Dybala e Pellegrini che dopo la panchina per scelta tecnica contro i granata di giovedì scorso dovrebbe riprendersi il posto.

Questa, quindi, la probabile formazione della Roma.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Le Fée, Koné, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.