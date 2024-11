Rottura e addio, fa tutto il Milan: maxi affare saltato

Le ultime indiscrezioni che vedono protagonista l’attaccante portoghese del Milan, come prevedibile, si stanno inevitabilmente prendendo le luci della ribalta. Ecco cosa sta succedendo

Nonostante l’iniziale panchina, contro il Monza l’ingresso in campo di Rafa Leao ha contribuito a dare maggiore verve all’attacco rossonero. Entrato con la voglia di incidere sin da subito, l’attaccante portoghese si è reso protagonista di diverse azioni importanti, sfiorando anche il gol in una circostanza con una serpentina irresistibile. Davanti alle telecamere, intervistato nel post partita, Fonseca ha elogiato lo spirito del gioiello rossonero, finalmente convincente sotto tanti punti di vista. La sensazione, però, è che tra le parti sia ormai calato il gelo.

Anche questo è il motivo per il quale negli ultimi giorni hanno ripreso quota le voci riguardanti un possibile ritorno di fiamma del Barcellona. Sul tema si è espresso anche El Nacional.cat, che ha evidenziato come la frattura sempre più profonda tra Leao e il Milan possa creare le premesse per un inserimento a sorpresa del Barcellona, anche nel breve periodo. I blaugrana, infatti, considererebbero l’asso portoghese come l’innesto giusto con cui puntellare un reparto che comunque in questa prima parte di stagione ha dato ampie garanzie. Proprio per questo l’entourage di Leao starebbe spingendo con forza affinché il suo assistito si vesta di blaugrana.

Dal canto suo, il Barcellona sta fiutando il da farsi. L’occasione che si sta materializzando è per certi aspetti irripetibile. Tuttavia, nel caso in cui effettivamente i catalani dovessero virare con decisione su Leao, si precluderebbero nel medio-lungo periodo la possibilità di affondare il colpo per Nico Williams, inseguito con vigore la scorsa sessione estiva. Proprio questo sarebbe un tema attorno al quale si starebbero coagulando in maniera importante le riflessioni del Barça, diviso tra la volontà di cogliere al balzo l’occasione Leao e valutazioni contingenti molto più ampie. Staremo a vedere cosa succederà.