Match della Roma gratis in streaming: UFFICIALE l’ultimo regalo

L’annuncio del club giallorosso rappresenta una novità per certi aspetti ‘storica’: ecco come vedere l’incontro

Archiviato il roboante capitombolo del ‘Bentegodi’ di Verona, la Roma di Ivan Juric si rituffa in Europa League con la consapevolezza di non poter più sbagliare. Sebbene l’ipotesi di un ribaltone immediato abbia riperso quota, il tempo delle attese e dei passi falsi è ormai scaduto. Urgono risultati di un certo tipo, subito.

Chi invece è ritornata a macinare punti e prestazioni importanti è la Roma femminile guidata da Alessandro Spugna. Dopo un inizio di stagione piuttosto complicato, culminato con il KO dell’Allianz Stadium contro la Juventus nel primo vero big match della stagione, le giallorosse hanno guadagnato compattezza e imprevedibilità, rientrando prepotentemente in auge. Pilgrim e compagne, però, sono chiamate a non fermarsi a causa di un calendario fitto di impegni, sia in campo nazionale che internazionale.

Roma femminile, match contro il Bologna in diretta su YouTube

Tour de force. Perché domani c’è il Bologna in Coppa Italia, poi sabato la Fiorentina in campionato al Tre Fontane e mercoledì prossimo il match contro il Lione in Champions League. Un trittico di partite importanti per la Roma di Spugna, che ieri non si è nascosto: vuole la quinta finale di fila della competizione nazionale. Col Bologna (Serie B) non dovrebbero esserci chissà quali problemi. Non ci saranno Linari e Troelsgaard, squalificate. Spazio quasi sicuramente dal primo minuto per Dragoni e Pilgrim.

Ritornando all’impegno che vedrà la Roma scendere in campo contro il Bologna domani mercoledì 6 novembre alle 12, c’è una novità da non trascurare. Come annunciato dallo stesso club giallorosso con una nota apparsa sui propri profili ufficiali, infatti, il prossimo match di Coppa Italia sarà trasmessa in diretta su YouTube. Una piacevole sorpresa, insomma, per quanti vorranno seguire la compagine di Spugna in streaming dai propri cellulari o smartphone.