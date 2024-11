Appuntamento coi Friedkin e firma durante la sosta: è già a Roma

In casa Roma, in attesa del match contro l’Union Saint Gilloise, bisogna registrare delle novità che riguardano i Friedkin.

Dopo la vittoria rimediata nel turno infrasettimanale contro il Torino, la Roma è caduta di nuovo. Domenica scorsa, infatti, il team guidato da Ivan Juric è caduto allo Stadio Bentegodi contro il Verona per 3-2.

I giallorossi, però, sono stati penalizzati fortemente dalla direzione arbitrali, ma il ko finale contro i veneti li ha fatti comunque precipitare in classifica. La Roma, infatti, è dodicesima con soli cinque punti dal terzultimo posto.

Archiviato il match contro il Verona, il team capitolino è atteso dalla gara di Europa League di domani contro l’Union Saint Gilloise. Tuttavia, prima della gara contro la squadra belga, ci sono da registrare alcune novità che riguardano i Friedkin, sempre più contestati dalla tifoseria giallorossa.

Roma, Carnevali in pole position per diventare il nuovo amministratore delegato

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo ‘Il Corriere delle Sport’, infatti, i dirigenti statunitensi dovrebbero arrivare nella Capitale tra la giornata di domani e quella di venerdì. Proprio nei prossimi giorni, di fatto, i Friedkin potrebbero incontrare ‘il nuovo amministratore delegato della Roma’. Come scritto da ‘Il Messaggero’, di fatto, Giovanni Carnevali sembra essere in pole position per sostituire Lina Souloukou.

Il dirigente del Sassuolo, tra l’altro, sarebbe stato avvistato in questi giorni proprio nella Capitale. Mentre sulla figura di Fenucci, inizialmente individuato, non c’è stata un’intesa tra Dan e Ryan Friedkin.