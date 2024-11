Conte stende Roma e Juve: scambio a sorpresa sul tavolo

Con l’intenzione di rinforzare il ventaglio di opportunità a disposizione di Antonio Conte, il Napoli è pronto a mettere sul piatto una maxi offerta

Ancora alla guida del campionato di Serie A, il Napoli è uscito sicuramente ridimensionato dal confronto casalingo contro l’Atalanta. Protagonisti di una prestazione importante sotto tanti punti di vista, gli orobici sono riusciti non solo ad inaridire le fonti di gioco dei partenopei, ma anche a colpire nei momenti topici dell’incontro.

Una prova di forza importante quella della compagine di Gasperini che di certo non è passata inosservata e che ha cominciato a calamitare non pochi interrogativi in casa Napoli. A cominciare dalla prestazione tutt’altro che appariscente di Romelu Lukaku, sostituito tra i fischi del ‘Maradona’. Mai in partita, l’attaccante belga è uscito letteralmente travolto dal confronto con Hien, capace di giganteggiare in lungo e in largo. E così, non è escluso che gli Azzurri – ragionando nel medio-lungo periodo – possano decidere di rinfoltire ulteriormente il reparto offensivo. La sensazione diffusa, infatti, è che nel momento in cui Lukaku viene fermato, la squadra fatichi a trovare valvole di sfogo alternative che prescindano dai sistematici duelli sulle corsie esterne. Ed è qui che entrano in ballo anche Roma e Juventus.

Calciomercato Roma, scambio con il Napoli per Beto: i dettagli

Come evidenziato da ‘Area Napoli’, infatti, il Napoli potrebbe prendere in considerazione l’idea di imbastire un clamoroso scambio con l‘Everton, club con il quale gli Azzurri hanno già chiuso una trattativa nei mesi scorsi. Lo scorso luglio, infatti, è stato perfezionato l’arrivo di Jasper Lindstrom ai Toffees con la formula del prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro.

Ora, l’ultima idea dell’area tecnica del Napoli sarebbe quella di provare a sfruttare questo ‘canale’ privilegiato per proporre all’Everton uno scambio: il riscatto di Lindstrom per l’acquisto a titolo definitivo di Beto, profilo seguito con molta attenzione proprio dalla Roma e dalla Juventus. Alla ricerca di un bomber forte fisicamente e in grado di far salire la squadra – dalle caratteristiche simili a quelle di Lukaku – i partenopei potrebbero dunque far saltare il banco mettendo sul piatto questo tipo di offerta. Staremo a vedere se seguiranno sviluppi in ottica estiva.