Hanno bloccato Chiesa: Serie A ribaltata. Ecco la decisione del Liverpool sul giocatore che in estate è andato in Premier dalla Juventus

Il suo impatto con la Premier League non è stato esaltante: anche perché sotto l’aspetto fisico si è presentato non al meglio dopo un’estate a lavorare quasi sempre da solo. E allora, per Federico Chiesa, si era parlato nelle scorse settimane di un possibile ritorno in Serie A nel mese di gennaio.

Il tutto per non perdere un anno, ovviamente. Slot, in una delle ultime conferenze stampa, si era soffermato appunto sulla questione che riguarda l’ex Juventus, annunciando di fatto la volontà di farlo rientrare nelle rotazioni nel minor tempo possibile dedicandogli anche delle sedute di allenamento solo per lui. Insomma, il tutto per poter usufruire delle sue qualità tecniche e fisiche nel minor tempo possibile. Nonostante le sue parole, comunque, non tutti erano convinti di questa scelta. Sembrava una tattica in attesa di gennaio e in attesa di capire quello che sarebbe stato il percorso. Ma a quanto pare, il Liverpool ha deciso di bloccare definitivamente la sua cessione.

Hanno bloccato Chiesa: non si muove dalla Premier League

Era stato accostato alla Roma il giocatore ma non solo. Anche al Como, secondo le informazioni che sono state riportate in queste ore da FootballInsider. Ma non ci sarà niente da fare, i Reds hanno preso una decisione definitiva sulla questione togliendo Chiesa, insieme ad Alexander-Arnold e Endo, da quelli che potrebbero salutare nel corso dei prossimi mesi.

Niente ritorno in Serie A, insomma, per il giocatore che ha salutato la Juve ad agosto. Ma solamente la possibilità di dar tutto per il Liverpool nel corso delle prossime settimane cercando di rimettersi nel minor tempo possibile in forma e soprattutto lasciarsi alle spalle quelli che sono stati i problemi fisici che ne hanno rallentato il percorso. Niente Roma, Milan, Inter e Como e pure Napoli. A tutte queste squadre nei giorni scorsi era stato accostato Chiesa.