Panchina e nuovo DS, ritorno a Roma inevitabile: volo prenotato

Tabella di marcia scandita da molti impegni per i Friedkin che avranno un’agenda fitta di impegni: ecco tutti i dettagli

Definire complicato il momento che sta attraversando la Roma sarebbe solo un eufemismo. Alla ricerca di conferme dopo il successo ottenuto contro il Torino, la compagine di Juric si è infatti sciolta come neve al sole nel match del ‘Bentegodi’ con l’Hellas, mettendo a nudo i limiti e le fragilità di una squadra che ora è chiamata a rispondere presente. Ancora una volta. Lo sa bene Juric che di fatto nelle prossime uscite ufficiali si giocherà le residue chances di restare sulla panchina giallorossa.

Sebbene i Friedkin non abbiano ancora approfondito i colloqui per l’eventuale ribaltone in panchina, infatti, nel caso in cui dovessero maturato altri risultati negativi, l’esonero del tecnico croato riprenderebbe improvvisamente quota. Da Potter a Lampard passando per le mai tramontate ipotesi italiane: le soluzioni non mancano. Intanto, i Friedkin hanno già programmato il loro sbarco a Roma tra domani e venerdì. A riferirlo è l’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, che spiega come la proprietà statunitense voglia dare un segnale forte e impattante prima della sosta. Cinquanta giorni dopo l’ultima ‘toccata e fuga’ in Italia, che fece da preludio all’esonero di De Rossi, i Friedkin sono pronti a rimettere piedi a Roma.

I Friedkin pronti a ritornare a Roma: fissata la data dell’arrivo nella Capitale, in agenda anche il tema AD

Il ritorno in Italia permetterà ai Friedkin di far sentire la loro presenza con la quale ci si aspetta di dare la scossa decisiva ad un ambiente che potrebbe ‘accendersi’ da un momento all’altro. I proprietari americani della Roma saranno sicuramente a Trigoria per stare vicino alla squadra; un segnale degno di nota che potrebbe anche dare il là ad un vero e proprio ribaltone relativo alla guida tecnica in caso di risultati negativi.

Il discorso riguardante il futuro di Juric si intreccia infatti con le strade che portano al nuovo amministratore delegato: questione tutt’altro che banale, al momento non ancora chiusa. Il blitz nella città eterna sarà la tappa di un lungo itinerario che ha portato Dan e Ryan, partiti da Houston, prima a New York, poi a Los Angeles, Londra, Parigi, Creta Tanzania. Prima del ritorno a Roma: 50 giorni dopo l’ultima volta, nel momento più difficile della stagione e probabilmente dell’intera gestione giallorossa griffata Friedkin.