Caso Manolas e Napoli penalizzato: nuova sentenza

Caso Manolas e Napoli penalizzato: arriva la nuova sentenza che spiega tutto. Gli ultimi aggiornamenti.

Nelle ultime 24 ore, il caso riguardante la presunta plusvalenza fittizia nell’operazione di trasferimento di Kostas Manolas dalla Roma al Napoli ha attirato l’attenzione dei media e degli addetti ai lavori. L’operazione, avvenuta nel 2019 per una cifra di 36 milioni di euro, ha generato una plusvalenza di 31,1 milioni per la Roma, allora presieduta da James Pallotta.

Recentemente, la Guardia di Finanza ha avviato accertamenti fiscali su diverse società di Serie A, tra cui Juventus, Lazio e Napoli, per possibili dichiarazioni infedeli di bilancio legate a plusvalenze fittizie. In questo contesto, l’avvocato Enrico Lubrano, esperto di diritto sportivo e già consulente legale della SSC Napoli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo per analizzare i potenziali rischi per il club partenopeo.

Plusvalenze Napoli e caso Manolas: parola all’avvocato Enrico Lubrano

Lubrano ha spiegato che, sebbene esista un procedimento penale in corso, la Procura Federale potrebbe acquisire gli atti per valutare eventuali violazioni della disciplina sportiva. Tuttavia, ha sottolineato che l’ordinamento federale non dispone di criteri oggettivi per determinare il valore dei calciatori, rendendo difficile contestare il prezzo di mercato attribuito a Manolas.

“Quali sono i rischi nel caso Manolas? Attualmente è in corso un procedimento penale e, come già avvenuto in passato, ciò potrebbe spingere la Procura Federale a esaminare i documenti e valutare eventuali infrazioni della normativa sportiva, aprendo la possibilità a sanzioni come penalizzazioni o deferimenti. Anche se non ho accesso diretto agli atti, il valore di mercato attribuito a Manolas sembra in linea con quello reale. Il regolamento federale non stabilisce criteri specifici per determinare il valore dei giocatori, quindi è improbabile che venga considerato eccessivo in modo irragionevole. Esiste un rischio di penalizzazione teorico, ma la situazione è diversa rispetto al caso Osimhen e potrebbe portare a decisioni diverse da parte della Procura Federale”.

“Un precedente rilevante è il caso del 2022 che ha coinvolto la Juventus, concluso con un proscioglimento generale per tutti, proprio per la mancanza di parametri chiari. Sebbene questa sia un’ipotesi auspicabile, esiste comunque la possibilità che gli organi di giustizia sportiva emettano sanzioni, anche se limitate, fino a penalizzazioni. La Juventus, in quel caso, ricevette una penalità massima di 10 punti per un sistema accertato di plusvalenze false. È probabile che la vicenda Manolas si concluda con un proscioglimento, poiché non si tratta di un sistema organizzato, ma il margine di rischio di una sanzione rimane presente”.

Infine: “Il primo passo adesso sarà la richiesta della Procura Federale per ottenere gli atti dalla Procura della Repubblica. Da quel momento, il caso Manolas-Napoli sarà esaminato dagli organi disciplinari sportivi. Le indagini potrebbero richiedere circa un mese, con un ulteriore mese per ogni eventuale grado di appello. Ci si può quindi aspettare un periodo di 4-6 mesi prima di arrivare a un proscioglimento o a un deferimento definitivo”.