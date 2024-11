Vlahovic scaricato: nuovo bomber bianconero da 70 milioni

Vlahovic scaricato. Continua a tenere banco il futuro prossimo dell’attaccante serbo della Juventus. Intanto sembra allontanarsi, definitivamente, una possibile destinazione.

Mai come in questa stagione il destino della Juventus è nei piedi di un giocatore. Di un solo giocatore: Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo non è, infatti, soltanto l’attaccante più importante della formazione di Thiago Motta. E’ l’unico attaccante a disposizione del tecnico italo brasiliano.

Attorno alla figura di Dusan Vlahovic ruota gran parte del programma di ‘crescita’ della Juventus stilato da Cristiano Giuntoli. Il discorso legato al rinnovo del contratto farà tutta la differenza. Forse. Perché non è nemmeno detto che l’eventuale rinnovo possa assicurare la permanenza del classe 2000 alla Juventus, dal momento che potrebbe sempre giungere la ‘celeberrima’ offerta irrinunciabile. Intanto, però, il centravanti bianconero pare abbia perso un treno importante che conduceva in Premier League.

L’annuncio è arrivato direttamente da footballinsider247.com.

Vlahovic scaricato: l’Arsenal guarda altrove

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, mastica amaro. La sconfitta di San Siro contro l’Inter non è stata ancora digerita dallo spagnolo e non soltanto per alcune decisioni arbitrali ‘discutibili’.

Kai Lukas Havertz, attaccante dell’Arsenal e della nazionale tedesca, continua a deludere e a non assicurare i gol indispensabili ad una formazione che punta a vincere la Premier League e a ben figurare in Champions League. Ora, però, sembra che la pazienza di Mikel Arteta sia terminata. L‘Arsenal ha già puntato il suo prossimo numero nove. Il prescelto è Alexander Isak, classe 1999, attaccante del Newcastle United e della nazionale svedese.

Ed il valore dell’attaccante svedese il tecnico spagnolo lo ha potuto ben misurare proprio nello scontro diretto tra il Newcastle e l’Arsenal deciso proprio da una rete di Alexander Isak. Lo svedese è attaccante completo ma ambito da diversi top club europei. Isak è, però, l’attaccante ideale per Mikel Arteta e per il suo Arsenal, nonostante il suo elevato costo: non meno di 70 milioni di euro. Quanto pagato dal Newcastle per acquistarlo dalla Real Sociedad. Pertanto, per i Gunners, viene a cadere l’ipotesi Dusan Vlahovic.

Una notizia che, probabilmente, non regalerà un sorriso a Cristiano Giuntoli.