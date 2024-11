Esonero Juric e firma Mancini: volo già prenotato. Ecco la situazione che si sta creando proprio in queste ore in giallorosso

Ivan Juric è a rischio esonero, lo sappiamo. Sin dopo la legnata di Firenze il futuro del tecnico della Roma è stato in bilico. E adesso, proprio in queste ore, si parla con molta insistenza di un arrivo di Roberto Mancini.

Il tecnico che da poco ha chiuso la sua esperienza sulla panchina della nazionale dell’Arabia Saudita è il favorito. Di contatti ce ne sono stati e il tecnico ha chiesto ai Friedkin un contratto biennale: in questo modo o almeno così pensa, avrebbe la possibilità di impostare un progetto importante con il club giallorosso. Una situazione caldissima, che potrebbe davvero diventare reale nelle prossime ore. E intanto ci sono delle novità anche sui Friedkin. Che starebbero arrivando a Roma.

Esonero Juric: i Friedkin in arrivo

I proprietari del club giallorosso nella tarda mattinata di domani dovrebbero atterrare nella Capitale: anzi, intorno alle 13:30 saranno in città. L’ultima volta che lo hanno fatto, sappiamo tutti cosa è successo: è stato dato il benservito a Daniele De Rossi con la chiamata in panchina di Juric per “vincere dei trofei” si leggeva in quel comunicato stampa criticato da tutti gli analisti. Diciamo senza infierire che le cose non sono proprio andate come gli americani si aspettavano.

E chissà, magari anche questa volta atterreranno in città per prendere una decisione nel merito: Juric, dopo il pareggio in Belgio, questa mattina ha diretto l’allenamento ma potrebbe essere uno degli ultimi. Anche perché domenica c’è la sosta e quindi un cambio in panchina potrebbe arrivare proprio lì, con Mancini – ribadiamo, il favorito – che potrebbe così lavorare almeno un paio di settimane col suo nuovo gruppo. Vedremo.