Osimhen alla Juve senza clausola: Giuntoli ha vinto il primo round

Emergono novità in merito al futuro prossimo di Victor Osimhen, attualmente corteggiato da un gran numero di big europee

La massima lega nel corso degli scorsi anni ha visto approdare diversi campioni nella penisola, ma, allo stesso tempo, sono state diverse le partenze verso nuovi lidi di alcuni dei protagonisti più altisonanti della recente storia della Serie A. Chi per età, chi per necessità o per scelta (soldi), in molti hanno abbandonato la massima lega italiana per cercare fortuna altrove (o più semplicemente per concludere la propria carriera in una lega meno competitiva e impegnativa di quella nostrana).

Basti pensare alla partenza di Edin Dzeko – il quale potrebbe serenamente affermare di aver vissuto alcune delle stagioni più positive della propria carriera proprio nel bel paese -, a quella di Milinkovic-Savic – ovvero uno dei centrocampisti più dirompenti e talentosi degli ultimi dieci anni italiani -, ma anche a Dries Mertens – senza dubbio alcuno uno degli esempi più virtuosi di come un fantasista possa trasformarsi in un fine realizzatore in grado di bucare la rete ben 28 volte in un solo campionato di Serie A -, o, più di recente, a quella di Victor Osimhen, le cui valutazioni, prima degli scandali extra campo che lo hanno visto protagonista, avevano raggiunto cifre esorbitanti. Proprio in merito al bomber nigeriano sono giunte nuove indiscrezioni.

Osimhen ha scelto: fino a giugno resta in Turchia

Dopo un breve periodo utile a far sbollire gli animi, il calcio europeo sembrerebbe essersi dimenticato delle marachelle compiute fuori dal campo da Victor Osimhen, il cui profilo calcistico è tornato a stuzzicare diverse dirigenze europee, disposte a pagare la clausola di 75 milioni valida per il suo cartellino (soltanto però per le società estere). In molti nel corso delle ultime settimane si sono illusi di poter portare il bomber del Napoli – perché si, Osimhen è ancora di proprietà dei partenopei – nelle proprie piazze, ma una recente indiscrezioni ha resto note le intenzioni del calciatori.

Finito nuovamente nel mirino di un gremito gruppo di club europei, Osimhen – come riportato da Buchi Laba sul proprio profilo X (Twitter) – ha fatto sapere al Galatasaray la sua intenzione di non abbandonare la Turchia fino a giugno del 2025. Una notizia che deluderà in molti, ma non ad esempio la Juventus di Cristiano Giuntoli, che aveva individuato proprio il mercato estivo come possibile finestra per portare il classe ’98 alla Continassa.