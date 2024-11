Rescissione e firma in Serie A: bomba Hummels. Quello che sta succedendo al tedesco potrebbe portare ad un addio anticipato. La situazione

Gennaio si avvicina e sappiamo benissimo che è il mese della riapertura dei trasferimenti: tutte le società stanno cercando, quindi, di muoversi, per rinforzare i propri gruppi. E tra queste come sappiamo c’è anche la Juventus, alla ricerca di un difensore che possa andare a sostituire Bremer, che per via dell’infortunio al ginocchio ha chiuso in anticipo la sua stagione.

Di nomi ne sono circolati parecchi in queste settimane, vale a dire da quando il brasiliano durante la gara contro il Lipsia ha lasciato in anticipo il terreno di gioco. Da Kiwior dell’Arsenal, che conosce la Serie A per il suo passato allo Spezia, a Skriniar del Psg, anche lui una vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi all’Inter. Operazioni di certo non semplici, soprattutto perché la formula che vorrebbe Giuntoli è quella del prestito. E inoltre, lo slovacco in Francia prende 10 milioni di euro all’anno come stipendio: servirebbe un grosso aiuto da parte del club parigino.

Dalla Roma alla Juventus: Hummels in bianconero

Si è parlato anche di Tomori, ma secondo le informazioni che proprio in queste ore sono state riportate da calciomercato.it, se la Juventus dovesse avere delle difficoltà ad arrivare ai nomi citati prima, potrebbe decidere di puntare tutto su Mats Hummels della Roma. La situazione del difensore tedesco la conosciamo: solamente pochi minuti in stagione e mai una partita da titolare. Juric non lo vede e lui a quanto apprende il sito citato prima potrebbe decidere di partire.

Hummels, in poche parole, potrebbe decidere di partire per giocarsi gli ultimi anni della carriera dopo aver praticamente perso quattro mesi in panchina. E un trasferimento alla Juventus, una squadra che comunque gioca la Champions League, è da tenere in considerazione. Una situazione da monitorare con grande attenzione nelle prossime settimane.