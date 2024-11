Roma, recupero UFFICIALE: si è allenato con la squadra

Roma, il recupero è ufficiale: si è allenato oggi con il resto della squadra. Domenica quindi scenderà in campo dal primo minuto contro il Bologna

Questa mattina, dopo il pareggio a Bruxelles, la Roma è tornata ad allenarsi agli ordini di Juric. Ovviamente il gruppo è stato diviso in due: chi ha giocato ieri ha svolto come al solito un tipo di lavoro, gli altri invece sono scesi in campo.

Tra questi, come si può vedere dalle immagini che il club giallorosso ha postato sul proprio sito ufficiale, c’è Dybala: a poche ore dall’inizio del match e anche il giorno prima, Juric per quanto riguarda l’argentino ha parlato di gestione: ma vista la delicatezza della partita di domenica pomeriggio contro il Bologna e visto che il tecnico si gioca la panchina (potrebbe anche non bastare una vittoria), allora è indubbio che l’elemento migliore della rosa scenderà in campo. E ci sono anche altre notizie, positive.

Roma, anche Ndicka in gruppo

Con il resto dei compagni che ieri non hanno giocato in Belgio si è rivisto anche Ndicka, che non era partito con la squadra per uno stato influenzale che lo ha messo ko nei giorni scorsi. Il difensore ivoriano quindi tornerà disponibile domenica e visto quello che è successo con Hummels, che non è nemmeno sceso in campo durante la sua assenza, sarà lui il titolare nella retroguardia giallorossa che dovrà cercare di limitare soprattutto gli esterni della formazione di Italiano.

Ancora non ci sono invece notizie nel merito di una conferenza stampa di domani, la consueta prepartita. Ma ci sono pochi dubbi che Juric si presenterà davanti ai taccuini e ai microfoni dei giornalisti per analizzare la gara di domenica e cercare anche di mettere a fuoco il momento. Vedremo quando la Roma comunicherà l’orario ufficiale. Ma è solo questione di ore, se non di minuti.