Colpo di scena Dybala, cessione lampo: via libera a sorpresa

Paulo Dybala continua ad accendere anche le ultime ore in casa Roma: gli ultimi aggiornamenti

A caccia di un bagliore in mezzo a tenebre sempre più cupe. La Roma che si sta preparando alla sfida casalinga contro il Bologna sa di non potersi più permettere passi falsi. La posizione in classifica tutt’altro che rassicurante, lo scialbo pareggio ottenuto sul campo dell’Europa League e la crisi di gioco e di identità di una squadra che fatica a ritrovare sé stessa: Juric sa che contro i felsinei si gioca le residue chances di restare sulla panchina della Roma. Nel frattempo, però, anche altre ombre aleggiano in casa giallorossa.

A cominciare dal futuro di Paulo Dybala, un rebus ancora tutto da sciogliere che, complice le tante indiscrezioni che negli ultimi giorni stanno trapelando dalla Turchia, potrebbe vivere nuovi colpi di scena nel corso delle prossime settimane. A tal proposito, potrebbe non essere fuorviante riavvolgere il nastro almeno per il momento. Con un contratto non ancora rinnovato ma prolungabile in maniera automatica in caso di raggiungimento di un determinato numero di presenze, la ‘Joya’ sarebbe finito nel mirino di diversi club turchi pronti a darsi battaglia per il suo acquisto. Tra questi, occhio soprattutto al Fenerbahçe.

Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Fenerbahçe non molla Dybala

Secondo quanto evidenziato da Fanatik, infatti, José Mourinho avrebbe individuato nell’attaccante della Roma il profilo ideale con il quale puntellare il proprio reparto offensivo. A tal proposito, nel corso della prossima settimana si dovrebbe tenere un incontro tra le rispettive aree tecniche per fare il punto della situazione e capire eventuali margini di manovra. Ma occhio alle sorprese.

Stando alla fonte sopra citata, infatti, la Roma potrebbe anche decidere di aprire all’ipotesi di una cessione anticipata del suo numero 21. Una considerazione che però fino a questo momento non trova conferme. Sia per la volontà del calciatore di restare nella Capitale, sia per la posizione assunta dal club giallorosso che in una stagione così complicata non può permettersi di perdere la sua stella da un punto di vista tecnico. A meno di clamorosi colpi di scena, dunque, appare piuttosto complicato che si possano creare le premesse per un’apertura di questo tipo.