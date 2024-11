L’infortunio scompagina i piani: Roma-Juve, la beffa è servita

La notizia riguardante il lungo stop potrebbe mettere il club nelle condizioni di doversi inserire in alcuni affari ‘caldeggiati’ non solo dalla Roma ma anche dalla Juve

Con i vari campionati entrati definitivamente nel vivo, una delle questione che sta inevitabilmente tenendo banco è quella relativa ai tanti infortuni che stanno falcidiando alcune big, ma non solo. Ne sa qualcosa la Roma, costretta a fare di necessità virtù in alcuni frangenti della stagione, ma non solo. Ragion per cui l’avvicinarsi dell’apertura della finestra invernale di calciomercato potrebbe rappresentare un vero e proprio toccasana per le squadre alla ricerca di profili di un certo tipo con cui puntellare reparti importanti.

In attesa di conoscere il nome del suo nuovo amministratore delegato, anche la Roma si interroga su come muoversi nel corso della finestra invernale di mercato. Un tema di nevralgica importanza che, va da sé, si intreccia con quello molto più incombente relativo al destino di Ivan Juric, il cui futuro appare sempre più in bilico. Sotto questo punto di vista, tra i reparti attenzionati dai capitolini nel breve e nel medio periodo, c’è sicuramente l’attacco. L’acquisto di un vice Dovbyk – complice soprattutto la penuria di attaccanti – impone scelte molto oculate in un senso o nell’altro.

Calciomercato Roma, infortunio Icardi: intreccio Beto-Galatasaray

Ed è a quest’altezza che, in tempi e in modi diversi, è spuntato anche il nome di Beto. L’attaccante dell’Everton, seguito con attenzione anche dalla Juventus, è effettivamente finito nella lista dei desideri del club giallorosso. Una vera e propria trattativa con i Toffees, però, non è ancora partita e ipotizzare che nelle prossime settimane possano inserirsi altri club non è affatto da escludere.

Tra i tanti, occhio al Galatasaray. Dopo aver ‘memorizzato’ l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto nelle scorse ore Icardi, che hanno confermato la rottura del legamento crociato per l’attaccante argentino, i giallorossi di Istanbul potrebbero sfruttare il mercato invernale per rinforzare l’attacco. Oltre a spingere sull’acceleratore sul fronte Osimhen – monitorato anche da Cristiano Giuntoli – non è escluso che il club turco effettui dei sondaggi esplorativi anche per Beto, accostato già in passato al Fenerbahçe. Al momento solo una suggestione ancora tutta da verificare, in futuro chissà.