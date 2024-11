Roma-Bologna, non solo Dybala: nuovo problema muscolare

Non solo Dybala, nuovo problema muscolare prima di Roma-Bologna. Lo hanno annunciato poco dopo la stesura dei convocati ufficiali

Nelle ultime ore, il clima attorno alla Roma è stato caratterizzato da un misto di tensione e attesa. La squadra giallorossa, reduce da prestazioni altalenanti e con l’ombra di polemiche interne ed esterne, affronta un momento delicato della stagione, contraddistinto altresì dalle sempre più insistenti voci circa un presunto esonero di Ivan Juric. Tra sfide di calendario impegnative e una serie di problemi fisici che stanno complicando i piani dell’allenatore, la questione degli infortuni rappresenta uno dei nodi da risolvere in un mare già più che burrascoso.

Proprio oggi, durante la conferenza stampa di presentazione alla partita imminente, il tecnico ha parlato delle condizioni di Paulo Dybala, non inserito nella lista dei convocati. Il fuoriclasse argentino si è allenato a parte e non è riuscito a recuperare in tempo per essere disponibile per la gara. L’assenza di Dybala rappresenta sicuramente un fattore tutt’altro che trascurabile, da un punto di vista tecnico e non solo.

Anche Mario Hermoso, inoltre, resterà fuori dai giochi. Il difensore spagnolo ha mostrato progressi lenti nel recupero dall’infortunio, e lo staff medico ha confermato che il suo ritorno in campo richiederà più tempo del previsto. L’assenza prolungata di Hermoso costringe Juric a rivedere i suoi piani difensivi e a trovare alternative valide per mantenere un assetto solido.

Nuovo problema muscolare prima di Roma-Bologna: le ultime su Pellegrini

A questa duplice situazione, poi, vanno aggiunte anche le ultime notizie anche su uno dei giocatori maggiormente in difficoltà e discussione di questa parentesi di campionato giallorosso.

Ci riferiamo, ovviamente, a Lorenzo Pellegrini, che come riferisce Matteo Cirulli, ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra. Ciononostante, il numero 7 farà parte dei convocati per la partita di domani. Poco più di sette giorni fa, proprio sul capitano della Roma era giunta notizia di un problema che ne avrebbe impedito la titolarità contro il Torino, prima che lo stesso Juric, in quel caso, bollasse la decisione come una scelta tecnica.

Più in generale, la Roma si prepara ad affrontare la prossima sfida con un roster segnato dalle assenze e dalle incertezze. Juric sarà chiamato a trovare soluzioni immediate per sopperire a questi imprevisti, cercando di mantenere alta la concentrazione della squadra e conquistare punti preziosi. Resta da vedere come i giallorossi reagiranno di fronte a queste difficoltà, in attesa di potenziali grosse novità dai piani altissimi della Roma.