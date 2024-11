Addio Juventus, colpo di scena a gennaio: annuncio UFFICIALE

Addio Juventus, colpo di scena a gennaio. La sessione invernale attende Cristiano Giuntoli per nuove operazioni in entrata ed in uscita. Una novità è però già arrivata.

Il mercato estivo è stato complesso. Un gran numero di operazioni in entrata ed in uscita hanno mutato sostanzialmente il volto della Juventus.

Cristiano Giuntoli ha scelto di rischiare grosso, di mettere cioè in campo tutte le risorse economiche disponibili per allestire una rosa il più possibile confacente alle richieste del nuovo tecnico Thiago Motta. La stagione è poi iniziata ed insieme alla nuova stagione sono arrivate le prime positive sensazioni. In Champions League, alla seconda sfida europea, è giunta anche la peggiore delle novità possibili. L’infortunio del difensore centrale Gleison Bremer a complicare maledettamente tutto. A cominciare dal mercato di gennaio. Fino ad un istante prima dell’infortunio del difensore brasiliano Cristiano Giuntoli pensava esclusivamente ad un vice-Vlahovic. Ora la priorità è divenuta la ricerca di un difensore centrale affidabile.

Addio Juventus, colpo di scena a gennaio: Tah sbarca al Real Madrid

Il problema che da settimane affligge la Juventus da poche ore è diventato un pensiero fisso anche per il Real Madrid di Carlo Ancelotti. La vittoria contro l’Osasuna è costata cara ai Blancos. L’infortunio di Eder Militao è una disdetta in una stagione apparentemente sciagurata per i Campioni d’Europa e di Spagna in carica.

Un infortunio che ha complicato la stagione del Real Madrid ma che, parallelamente, potrebbe rendere decisamente più difficile il prossimo mercato della Juventus. Il Real Madrid potrebbe infatti orientarsi in maniera decisa verso Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen, obiettivo anche bianconero. Il difensore della nazionale tedesca è in scadenza di contratto e pertanto possibile acquisto a parametro zero. Come riportato da fcinternews.it il futuro del centrale tedesco del Bayer Leverkusen non sarà in Italia. Il suo agente, Pini Zahavi, ha infatti dichiarato come: “La prossima estate Tah si trasferirà in un grande club e il Bayern Monaco ha ancora ottime possibilità di acquistarlo“. Il Real Madrid è, però, ancora in piena corsa per Tah.

E’ la Juventus che dovrà rivolgersi altrove.