Bomber e difensore dalla Capitale: la formula fa volare la Juventus

Dalla vittoria contro la Juventus ai possibili intrecci di calciomercato. La situazione in casa bianconera è ancora tutta da decifrare: le ultime

Prosegue il momento positivo della Juventus. Grazie al successo ottenuto nel derby della Mole, gli uomini di Thiago Motta hanno accorciato momentaneamente le distanze rispetto al Napoli capolista in attesa del big match di questa sera del Meazza. All’approssimarsi dell’apertura della sessione invernale di calciomercato, però, i bianconeri continuano ad osservare quelle situazioni con le quali rinforzare un organico che sta acquisendo una fisionomia sempre più definita.

Sotto questo punto di vista sono due gli obiettivi prioritari di Cristiano Giuntoli: l’acquisto di un difensore centrale e di un attaccante in grado all’occorrenza di far rifiatare Dusan Vlahovic. Le idee di sicuro non mancano al football director della ‘Vecchia Signora’, che potrebbe sfruttare a proprio vantaggio soprattutto il ‘canale’ con il Psg. Questo primo scorcio di stagione ha infatti portato in dote non poche indicazioni per Luis Enrique e molte bocciature. A tal proposito, non è un caso che tra i profili accostati con più insistenza alla Roma ci sia quel Milan Skriniar che direbbe sì all’ipotesi di trasferirsi in bianconero. A patto, però, di raggiungere l’intesa definitiva con la Juventus sulla questione ingaggio. Un tema tutt’altro che banale, visto l’esoso contratto che lega il centrale slovacco al Psg.

Calciomercato Juventus, tentazione Gonçalo Ramos: le ultime

Il tavolo tra bianconeri e parigini potrebbe comunque ulteriormente allargarsi e comprendere anche altri tipi di profili, questa volta per l’attacco. Nei giorni scorsi era circolato in maniera importante il nome di Kolo Muani, ma occhio alle sorprese.

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, con l’intento di acquistare un attaccante in grado di far rifiatare Dusan Vlahovic, la Juventus potrebbe fare un pensierino anche per Gonçalo Ramos. L’attaccante portoghese – nonostante l’importante esborso fatto dal Psg per portarlo nella Capitale – potrebbe arrivare a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. O almeno, questo sarebbe il piano della ‘Vecchia Signora’ in una trattativa che si preannuncia comunque molto complicata e piena di insidie, almeno nell’immediato. Staremo a vedere cosa succederà.