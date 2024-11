Il Milan lo soffia al Liverpool: hanno già comunicato le cifre

Il Milan lo soffia al Liverpool. La società rossonera pensa alla prossima sessione di mercato invernale per rafforzare la sua attuale rosa.

Il Milan di Paulo Fonseca è formazione che ancora non è possibile inquadrare con esattezza. Tra campionato e Champions League diverse sono state infatti le prestazioni entusiasmanti. L’ultima la vittoria al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Allo stesso tempo ancor più numerose sono state le partite in cui la formazione rossonera ha dato l’impressione di pochezza di idee, confusione e palpabile incapacità di esprimere una qualità di gioco sufficientemente incisiva. Il tecnico portoghese è stato spesso posto sul banco degli imputati ma non sempre, e non soltanto alla sua direzione, possono essere addossate tutte le colpe. Fino a questo punto della stagione non sono state poche le occasioni in cui il Milan non ha ricevuto il giusto supporto dai suoi campioni più celebrati.

L’ormai imminente mercato di gennaio potrebbe essere l’occasione per qualche ‘ritocco’ alla rosa rossonera.

Il Milan lo soffia al Liverpool: Wataru Endo a Milanello

Il ‘consigliere’ Zlatan Ibrahimovic osserva il mercato internazionale e valuta con attenzione i prospetti che potrebbero risultare utili alla causa rossonera. L’ex fuoriclasse svedese sembra avere individuato un profilo ideale.

Almeno così parrebbe leggendo quanto riportato da caughtoffside.com. Lo sguardo della società rossonera è in direzione Premier League. Il Liverpool è la squadra in cui milita il centrocampista giapponese, classe 1993, Wataru Endo. Sbarcato in Premier League la scorsa estate proveniente dalla Bundesliga, dallo Stoccarda per l’esattezza, ha mostrato, nelle poche occasioni avute a disposizione, di essere un buon centrocampista difensivo. Il centrocampista nipponico sperava, in verità, di avere più spazio all’interno dell’undici titolare dei Reds.

Così non è stato ed ora sta valutando di salutare il club inglese. Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, infatti non sembra ritenerlo pedina fondamentale nello scacchiere della sua formazione e pertanto per una giusta cifra il centrocampista giapponese potrebbe salutare. Wataru Endo ha una valutazione attorno ai 15–18 milioni di euro. Uno slot per gli extracomunitari è ancora libero a Milanello ed il Milan ci riflette. Potrebbe rappresentare il giusto colpo di ‘riparazione’ del prossimo mercato invernale.