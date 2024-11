Inter insaziabile, Barella nello scambio: il nuovo obiettivo è clamoroso

Emergono novità in merito al possibile addio di Nicolò Barella, il quale potrebbe rientrare in uno scambio semplicemente clamroso

La giornata odierna sarà piuttosto chiarificatrice per gli equilibri vigenti nella massima lega italiana, dato che alle 20:45 nello stadio Giuseppe Meazza scenderanno sul rettangolo verde le due formazioni più quotate per la vittoria dello scudetto. L’Inter di mister Inzaghi e il Napoli di Antonio Conte sono pronte ad affrontarsi per decretare chi delle due, quantomeno in un confronto diretto, è più avanti dell’altra.

Da una parte la sofisticata impalcatura tecnico-tattica di Simone Inzaghi, la cui propensione offensiva ha incantato tifosi e appassionati nel corso delle ultime stagioni, dall’altra il cinismo e l’efficacia di un sistema perfetto concepito da Antonio Conte. In palio l’egemonia sulla massima lega italiana.

Intanto, mentre tifosi e appassionati si sintonizzano sulle piattaforme in streaming per evitare di perdersi qualche istante di quest’affascinante confronto, il calciomercato non si ferma e iniziano a trapelare delle possibili e clamorose prospettive per il mercato invernale dei nerazzurri.

Scambio Barella- Enzo Fernandez: le probabilità salgono

Quando si parla di Nicolò Barella si sta prendendo in considerazione uno dei talenti più luccicanti del panorama calcistico mondiale, in grado di stuzzicare da anni le dirigenze dei club più blasonati del calcio che conta.

Inserito all’interno di un contesto tecnico-tattico semplicemente squisito, il diamante sardo colleziona oramai da anni stagioni impeccabili, in cui l’estro, l’intensità e una sconfinata riserva di qualità tecniche hanno permesso a mister Simone Inzaghi di contare sulla presenza di un vero e proprio fenomeno nel proprio centrocampo.

Se dovessimo individuare un difetto nella costruzione dell’Inter, potremmo senza dubbio citare la chiacchierata età media dell’organico nerazzurro, ovvero la più alta del campionato (29,1).

Per tentare di abbassare tale media e assicurarsi forze fresche per affrontare il gran numero di appuntamenti segnati sul calendario, Beppe Marotta sembrerebbe intenzionato a prelevare Enzo Fernandez dal Chelsea, dove l’argentino classe 2001 starebbe riscontrando una serie di problemi, derivanti anche dalla aspettative relative al pagamento di oltre 120 milioni di euro che i blues hanno recapitato al Benfica per acquisirne il cartellino. A rendere plausibile l’affare Fernandez-Inter potrebbe subentrare la prospettiva di uno scambio con Nicolò Barella, da sempre nei desideri della dirigenza inglese.