Notte fonda Roma, Juric esonerato: ore bollenti per l’erede – LIVE

Serviva una prova d’orgoglio alla Roma per provare a tirarsi fuori dalla crisi. La sconfitta contro il Bologna rende invece rovente il futuro di Juric

Il Bologna passeggia sulle ceneri di una Roma che – eccezion fatta per alcuni suoi interpreti – è parsa assolutamente inerme. Con la classifica sempre più negativi, il flop delle ultime cinque giornate e le voci riguardanti la sua panchina, il futuro di Juric è ormai sempre più in discussione.

Non è servita a nulla la decisione del tecnico giallorosso di tenere fuori alcuni big, Dybala in primis. Svuotati e disattenti, Angelino e compagni hanno prestato il fianco alle verticalizzazioni fulminee del Bologna. Ora, nonostante la decisione dei Friedkin – che hanno deciso di posticipare il loro arrivo nella Capitale – il ribaltone in panchina assume i contorni di un’ipotesi sempre più probabile. I contatti con Mancini degli ultimi giorni si inseriscono proprio in questa direzione. La questione ambientale – con la Curva Sud rimasta in silenzio per larghi tratti della gara, dopo che alcuni gruppi avevano tolto i propri ‘striscioni’ – non può essere trascurata. Bordate di fischi hanno accompagnato sia l’ingresso che l’uscita dal campo della Roma. La panchina di Juric è sempre più bollente: la redazione di asromalive.it seguirà con voi passo dopo passo questa giornata, fornendovi puntuali ragguagli sul tema:

17.30 Comunicato ufficiale della Roma: Juric è stato esonerato

17.20 Dazn ha annunciato l’arrivo di Juric ai suoi microfoni: staremo a vedere cosa succederà