Nuovo allenatore Roma, il grande ex arriva dall’estero

La proprietà della Roma, dopo aver esonerato Ivan Juric, sta cercando in queste ore la nuova guida tecnica della prima squadra giallorossa.

Dopo la sconfitta rimediata dalla loro Roma domenica scorsa per 2-3 allo Stadio Olimpico contro il Bologna di Vincenzo Italiano, di fatto, i Friedkin hanno ufficializzato l’esonero di Ivan Juric. C’è da dire che i dirigenti statunitensi avevano preso questa decsione ormai da tempo.

Basti pensare che il comunicato dell’esonero del tecnico croato è arrivato pochi minuti dopo la conclusione della gara contro il Bologna. I Friedkin, dunque, sono alla ricerca del nuovo allenatore (il terzo di quest’anno), anche se non sembrano avere una gran fretta nel prenderlo.

I proprietari della Roma, infatti, si trovano a Londra per cercare di poter individuare il profilo perfetto che possa risollevare le sorti della squadra capitolino. Nel frattempo, però, in queste ore stanno circolando diversi nomi. Tra questi bisogna inserire anche quello di un ex giallorosso.

Nuovo allenatore Roma, prende quota l’ipotesi che porta a Vincenzo Montella

Come scritto dalla redazione di ‘Leggo’, infatti, tra i candidati a diventare il nuovo allenatore della Roma bisogna inserire anche il profilo di Vincenzo Montella. L’ex giocatore ed allenatore della Roma, dunque, sarebbe stato contattato nel corso della notte da alcuni intermediari inglesi.

La possibilità che porta a Vincenzo Montella (già allenatore del team capitolino nel 2011), di fatto, avrebbe preso quota in nottata. Il tecnico italiano, che guida attualmente la Turchia con un contratto da 5 milioni di euro lordi all’anno, sarebbe ben felice di poter iniziare una trattativa con i Friedkin per tornare alla guida della Roma.