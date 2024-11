Tegola Juventus, ginocchio Ko: nuovo affare prenotato per i bianconeri che dopo Bremer perdono un altro difensore. Giuntoli si sta già muovendo

Un altro infortunio mette ko la Juventus. Ennesimo stop di un elemento assai presente nelle rotazioni di Thiago Motta. Il viaggio in nazionale in questo caso è costato carissimo e si potrebbe trattare, secondo le informazioni riportate dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese, di un lunghissimo periodo di stop.

La Juve dietro è in difficoltà, lo sappiamo, dopo il legamento crociato saltato di Bremer nella gara di Champions League contro il Lipsia. Il brasiliano ha chiuso in anticipo la stagione ma la sfortuna che sta accompagnando i bianconeri in questa stagione non sembra proprio volerne sapere di andarsene: sì, perché al momento ci sono fuori anche Nico Gonzalez, Milik e Douglas Luiz e a giro quasi tutti in questo periodo si sono fatti male. Adesso è toccato ad un altro elemento e le cose potrebbero essere davvero gravi.

Tegola Juventus, doppio colpo per Giuntoli

Cabal, il difensore colombiano arrivato dal Verona nel corso dell’estate, si è fatto male in nazionale: “Per lo staff medico della Colombia – ha scritto Albanese – c’è l’interessamento del crociato del ginocchio sinistro. Il difensore sta tornando in Italia per fare altri esami con l’area medica della Juventus. Lo stop sarà lungo e l’emergenza in difesa ancora più marcata”.

Sì, perché Giuntoli come sappiamo aveva già annunciato in tempi non sospetti che un difensore nel corso della sessione invernale di mercato sarebbe arrivato. E in questo caso, qualora venissero confermate le prime impressioni su Cabal, non è detto che la Juventus non decide di piazzare, o almeno cercare di farlo, un doppio colpo. Una situazione comunque difficile per Motta, che alla ripresa affronterà il Milan e potrebbe ritrovarsi anche senza un altro difensore. Che rischia, pure, di aver chiuso in anticipo la propria stagione. Normale, infine, pensare alla Juventus pronta sul mercato a strappare qualche sì già nelle prossime ore. Si era anche parlato di Hummels, ad esempio, visto che a Roma ha giocato poco. Ma anche di Skriniar, Kiwior e Tomori. Insomma, adesso ne potrebbero arrivare due di difensore. Vedremo.