Asso nella manica Ibra: il Milan scippa la Capitale. Ecco la situazione che si potrebbe creare a gennaio. E lo svedese potrebbe fare la differenza

Ormai ci siamo, gennaio è vicino e le squadre iniziano a pensare a quelli che possono essere i colpi di mercato da piazzare per rinforzare le proprie squadre.

C’è sempre da battere la concorrenza, ovviamente, di quelle formazioni inglesi che avendo una grossa disponibilità economica, sicuramente maggiore delle italiane, che si inseriscono in alcuni casi dentro trattative che sembrano concluse e che invece con i soldi messi in mezzo possono essere ribaltate da un momento all’altro. Dalle nostri parti si dovrebbe cercare di giocare d’anticipo e se qualcuno ci riesce, altri invece poi restano con il cerino in mano, costretti a virare verso altre soluzioni. Detto questo, è evidente che le big della Serie A pensino a qualche colpo, giustamente, per tentare di raggiungere gli obiettivi prefissati all’inizio della stagione. E tra queste – oltre la Juventus costretta dagli infortuni a intervenire – c’è il Milan che, a quanto pare, annusa il colpo in mezzo al campo.

Calciomercato Milan, occhi su Larsson

Secondo le informazioni che infatti arrivano dall’Inghilterra e che precisamente sono state riportate da teamtalk, la squadra di Paulo Fonseca vorrebbe inserire un centrocampista in rosa: il profilo è quello di Hugo Larsson, elemento dell’Eintracht Francoforte, giovanissimo, che stuzzica l’interesse dei rossoneri. Ma ovvio che ci sono dei problemi, perché ci sono le squadre al di là della Manica, due in particolare, che lo vorrebbero prendere.

Arsenal e Liverpool, sempre secondo la fonte citata prima, hanno messo sotto la lente d’ingrandimento le prestazioni del giocatore in questione, e hanno già programmato un assalto vero e proprio nel prossimo mese di gennaio. E il Milan? Al momento i rossoneri sembrano comunque rimanere in corsa, ma è evidente che se volessero arrivare davvero a dama dovrebbero accelerare le proprie mosse. Più si avvicina gennaio e meno margine di manovra c’è. Vedremo. Anche se c’è Ibra che, in società, potrebbe dare una spinta alla questione visto che Larsson è svedese come l’ex attaccante.