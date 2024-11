Friedkin, acquisti a gennaio sbloccati: nuovi fondi in arrivo anche se non nella misura nella quale si sperava. Ecco cosa potrebbe succedere

Gennaio è un mese importante per tutti i club, lo sappiamo. E per i Friedkin è un mese importante non solo per la Roma, ma anche per l’Everton.

Gli americani infatti hanno acquisito oltre il 94% delle quote della seconda squadra di Liverpool per ordine di importanza e cercheranno, viene svelato da FootballInsider, di inserire quegli elementi che servono nella finestra di mercato di gennaio per non rischiare di lottare per la salvezza fino al termine della stagione. Lo scorso anno da quelle parti è successo in quel modo, anche per via di una penalizzazione legata a dei problemi con il Fair Play Finanziario. Quest’anno invece i texani che hanno in mano anche il futuro della Roma vorrebbero essere più sereni per programmare al meglio la prossima stagione.

Friedkin, arrivano gli innesti per l’Everton

Il sito citato prima, comunque, svela che non dovrebbero arrivare chissà quali investimenti: le limitazioni del FPF esistono ancora e allora il margine di manovra non è poi così importante. E, inoltre, c’è anche un’altra questione da tenere in considerazione: l’attuale tecnico, Dyche, che ha un contratto in scadenza alla fine della stagione, non è sicuro di rimanere.

Anzi, è quasi certo un suo addio al termine dell’anno – si parlava già di un esonero nel momento in cui fossero effettivamente arrivati i Friedkin – e quindi gli investimenti seri, quelli che rinforzare la squadra, verranno fatti la prossima estate quando ci sarà una nuova guida tecnica a “dettare” le regole. I Friedkin, insomma, navigano a vista sia per quanto riguarda la Roma sia per quanto riguarda l’Everton. Diciamo che forse non è il migliore dei modi per gestire un club di calcio. Però sono loro che ci mettono i soldi, quindi…