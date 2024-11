Nuovo allenatore Roma, Hummels non vede l’ora: il post fa il giro del web

Mats Hummels ha nuovamente sfruttato il proprio profilo ufficiale su Instagram per manifestare le proprie emozioni in merito alla situazione della Roma

Oramai manca soltanto l’ufficialità, ma la gita capitolina non sembrerebbe essere una coincidenza: Claudio Ranieri sarà il ‘nuovo’ allenatore dell’As Roma per il resto della stagione.

Un’annata tra le più controverse della storia giallorossa – difficile ricordare risultati tanto negativi a fronte di investimenti di tali dimensioni nel corso dell’estate – sembrerebbe aver generato un’urgente necessità nella tifoseria romana di tornare alla semplicità e la familiarità di Sir Claudio, il quale parrebbe non riuscire proprio a dire di no alla sponda giallorossa della capitale.

La Roma si trova attualmente a ben undici punti dalla piazza che gli permetterebbe di accedere alla Conference League, il che renderà indubbiamente complicato per Ranieri rispettare gli obiettivi fissati ad agosto dalla società capitolina. All’ex calciatore e allenatore dei giallorossi non si chiederà infatti di portare la Roma in Champions, ma, perlomeno, di tornare a calpestare una zona della classifica più consona al blasone della Roma e alla sua rosa.

Per risolvere con maggior facilità il rebus di chi verrà schierato in campo, basterebbe osservare le esperienze pregresse di Ranieri, in cui il tecnico romano ha manifestato particolare rispetto per i campioni caratterizzati da un curriculum di rilievo. In questo senso ci si aspetta senza dubbio alcuno una rivalutazione del ruolo di Mats Hummels nella formazione giallorossa, dove, sino ad oggi, ha svolto il lavoro della comparsa. Il difensore tedesco ha comunicato nuovamente sul proprio profilo social.

Hummels ironico sui social: l’ansia per la scelta dell’allenatore

Appena approdato nella città eterna Mats Hummels difficilmente avrebbe potuto preventivare di arrivare a metà novembre con dieci minuti giocati e tre allenatori cambiati… Tuttavia, come ben sappiamo (e ancora meglio lo saprà l’ex capitano del Dortmund), il mondo del calcio è piuttosto imprevedibile.

Sul proprio account Instagram il campione del mondo del 2014 ha condiviso una foto in cui manifesta tutto il proprio sgomento e l’attesa per la frenetica corsa al nuovo allenatore della Roma, postando una foto ironica in cui osserva con sguardo impaurito il telefono per conoscere aggiornamenti sulle mosse della dirigenza giallorossa (nella descrizione Hummels scrive: “Io nelle ultime 72 ore…”).