Calciomercato Roma, 10 milioni a gennaio e addio Dybala

In casa Roma, dopo l’annuncio di Ranieri come nuovo allenatore, bisogna registrare delle novità sul futuro di Paulo Dybala.

Dopo la sconfitta subita domenica scorsa contro il Bologna, i Friedkin hanno deciso di esonerare Ivan Juric. Al suo posto, dunque, i dirigenti statunitensi hanno chiamato Claudio Ranieri.

Il tecnico italiano, dopo essere volato a Londra per incontrare i Friedkin, è atterrato ieri sera a Fiumicino, dove è stato accolto da un centinaio di tifosi giallorossi. Mentre nel pomeriggio di oggi è stato anche diramato il comunicato ufficiale della Roma dell’ingaggio di Claudio Ranieri come nuova guida tecnica.

Domani, esattamente alle ore 13.00, ci sarà la conferenza stampa di ‘presentazione’ dell’ex allenatore del Cagliari. Il primo match di Claudio Ranieri sarà quello tra dieci giorni del Maradona contro il Napoli capolista, anche se prima bisogna registrare delle novità sul giocatore più talentuoso della Roma: Paulo Dybala.

Calciomercato Roma, offerta del Galatasaray di 10 milioni di per Dybala: i dettagli

Come riportato da ‘egetelgraf.com’, infatti, il duello per l’argentino tra il Galatasaray ed il Fenerbahce di José Mourinho sta prendendo sempre più piede. Basti pensare che i dirigenti della squadra di Osimhen, Mertens ed Icardi stanno per offrire alla Roma un’offerta da circa 10 milioni di euro.

Ora la palla passa al Fenerbahce per vedere se rilancerà l’offerta del Galatasaray. Quest’ultimo, però, ha dato una profonda accelerata per acquisire già a gennaio a titolo definitivo le prestazioni di Paulo Dybala.